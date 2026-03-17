Breaking news Infrastrutture - Calabria, Anas: Strade Statali chiuse tra Cosenza e Vibo Valentia per frane e allagamenti

A seguito del maltempo in corso, sono state chiuse per frane e allagamenti i seguenti tratti stradali: la SS106 “Jonica” dal km 327,300 al km 329,300, in entrambe le direzioni, a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, a causa di un allagamento; la SS182 “Delle Serre Calabre” al km 38,000, in entrambe le direzioni, a Gerocarne, in provincia di Vibo Valentia, a causa di una frana; la NSA572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro” al km 5,000 a Maierato e dal km 21,000 al km 22,000 a San Nicola da Crissa, in provincia di Vibo Valentia.

Sempre per frana sono chiuse anche la corsia in direzione Vibo Valentia sulla statale 182 “Delle Serre Calabre”, al km 32,500 a Soriano Calabro (VV) e la corsia in direzione A2 sulla statale 184 “Delle Gambarie”, al km 20,000 a Santo Stefano Aspromonte (RC).

Lo rende noto l'Anas.

Le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.