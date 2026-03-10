Breaking news Infrastrutture - Morelli: "Dal Cipess investimenti costanti e cospicui, infrastrutture leva di crescita"

Il governo punta con decisione sul potenziamento delle grandi opere, considerandole il motore trainante per lo sviluppo del Paese. Intervenendo all'evento promosso da Alis a Verona, il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli ha tracciato un bilancio dell'attività del Cipess durante l'attuale legislatura, sottolineando come gli stanziamenti siano stati "costanti e cospicui, con la consapevolezza che le infrastrutture sono uno dei principali moltiplicatori di crescita economica ed industriale".

L'azione del Comitato, secondo l'esponente del governo, ha permesso di dare solidità alla programmazione nazionale attraverso flussi finanziari certi e mirati ai principali player del settore. "L'azione del Comitato ha rafforzato in modo significativo la programmazione infrastrutturale nazionale. Basti citare Rete Ferroviaria Italiana, per la quale sono stati investiti oltre 15 miliardi di euro, a cui si aggiungono risorse dedicate ai servizi e alla manutenzione straordinaria della rete ferroviaria", ha spiegato Morelli, evidenziando come l'ammodernamento dei binari sia una priorità assoluta per la mobilità sostenibile.

Il piano d'azione non trascura però la rete viaria, essenziale per la logistica e la sicurezza stradale. "Parallelamente, per Anas sono stati stanziati oltre 8 miliardi di euro tra il 2024 e il 2025, destinati al potenziamento e alla sicurezza della rete stradale nazionale", ha aggiunto il sottosegretario, precisando che "questi interventi testimoniano una scelta strategica chiara: considerare le infrastrutture non solo come opere pubbliche, ma come leve fondamentali di competitività industriale e di integrazione territoriale".

Un banco di prova fondamentale per questa visione è rappresentato dai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Il progetto prevede 98 interventi tra impianti sportivi e opere infrastrutturali, sostenuti da 3,4 miliardi di euro di fondi pubblici. Oltre all'impatto economico immediato, stimato in oltre 5 miliardi di euro per Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, Morelli ha posto l'accento sul futuro: "Il valore più significativo riguarda la legacy infrastrutturale con strade più sicure, collegamenti ferroviari potenziati, territori montani più accessibili e sistemi logistici più efficienti".