Padova saluta le festività natalizie con "La Befana in Prato"

Padova si prepara a salutare le festività natalizie con “La Befana in Prato”, la grande festa dell’Epifania in programma nel lobo di Santa Giustina di Prato della Valle, martedì 6 gennaio, dalle ore 15 alle 17.



Un pomeriggio pensato per famiglie, bambine e bambini ricco di spettacoli, musica, magia e sorprese, promosso dal Comune di Padova in collaborazione con APS Holding e diverse realtà artistiche e associative del territorio.

“Si tratta di un evento promosso dal Comune – dichiara il Vicesindaco di Padova Antonio Bressa – per regalare anche quest'anno alla città un momento di festa e di condivisione, pensato soprattutto per le famiglie e per i più piccoli. Negli ultimi anni abbiamo fatto evolvere questo appuntamento, arricchendolo di volta in volta con nuove attrazioni e proposte di intrattenimento. L’edizione di quest’anno sarà ancora più ricca delle precedenti, con un numero importante di calze, ben 4300, distribuite gratuitamente, un grande spettacolo dal vivo e una scenografia digitale inedita che renderà l’esperienza ancora più coinvolgente”.

L’evento prenderà il via alle ore 15:00 con l’introduzione dei protagonisti della giornata: la Grande Marionetta della Befana realizzata da Teatro Invisibile con i trampolieri e le befane sulle biciclette artistiche, Mago Fedele e Dreaming Academy con uno spettacolo sul palco che vedrà alternarsi artisti professionisti e giovani allievi/e dell’accademia di musical e il grande led wall 5x7 metri di Aps Holding a creare un'inedita quinta digitale all'evento.

Presenti anche i Dottor Clown, impegnati nella distribuzione delle tradizionali calze insieme all'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in quiescenza. E, a completare la scenografia, InBUSclub Veneto con l'esposizione di un vero e proprio autobus da collezione.

Alle ore 15.10 è quindi atteso uno dei momenti più spettacolari della giornata: l’arrivo dei Vigili del Fuoco con l’autoscala, dalla quale scenderà la loro Befana che interagirà con la Grande Marionetta della Befana, regalando un momento di grande suggestione al pubblico.

A seguire, dalle ore 15.30, inizierà la distribuzione gratuita delle 4300 calze presso i gazebo e il saluto alla Befana dei Vigili del Fuoco, che farà ritorno al mezzo accompagnata dai trampolieri. Sul palco proseguirà lo spettacolo di Dreaming Academy, con interventi di magia di Mago Fedele e brani tratti dai musical in tournée Claus, Aladdin, Frozen e Il Libro della Giungla.

Il gran finale, previsto intorno alle ore 16.50, vedrà esibizioni di giocoleria con il fuoco, giochi di luce e fumo sulla Grande Befana, i saluti al prossimo anno e l’ultimo brano di Dreaming Academy.

Nel corso dell’intera manifestazione, la sorveglianza dell’area sarà garantita anche dai volontari delle Associazioni Nazionali della Polizia di Stato e dei Carabinieri, oltre che della Protezione Civile a supporto dell’organizzazione e a tutela della sicurezza dei partecipanti.

Un appuntamento gratuito e aperto a tutti per vivere insieme la magia dell’Epifania e chiudere in festa il periodo natalizio nel cuore di Padova.