Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione Sport Tecnologia Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Politica Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 16:08
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Nuovo anno al via dall'Isola di Natale: sarà un Capodanno lungo 26 ore
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Nuovo anno al via dall'Isola di Natale: sarà un Capodanno lungo 26 ore

L'atollo di Kiritimati è a due fusi orari più a est della linea che segna il cambio di data mondiale.

(Prima Pagina News)
Martedì 30 Dicembre 2025
Roma - 30 dic 2025 (Prima Pagina News)

L'atollo di Kiritimati è a due fusi orari più a est della linea che segna il cambio di data mondiale.

Sarà un Capodanno lungo non 24, ma 26 ore: a dare il via ai festeggiamenti in tutto il mondo, come di consueto, sarà l'atollo di Kiritimati, o Isola di Natale (Christmas Island, chiamata così perché fu scoperta il 25 dicembre 1777 dall'esploratore inglese James Cook), quella più a est che ci sia.

Kiritimati, che fa parte delle Kiribati e delle Sporadi Equatoriali (Line Islands in inglese), emerge dall'oceano a est delle Kiribati e ben due fusi orari più a est della linea che segna il cambio di data a livello mondiale, 13 fusi orari prima dell'Italia, e festeggia mentre in Italia saranno ancora le 23 di questa sera.

Anche Sydney, autoproclamatasi "Capitale Mondiale del Capodanno", dovrà attendere quattro ore rispetto all'Isola di Natale per dare il via ai festeggiamenti.

Dal 1995, infatti, la linea del cambio di data, che va un po' a zig-zag da nord a sud e segue solo in parte il 180mo meridiano, agli antipodi rispetto a Greenwich, ha una forte deviazione a est, che taglia due fusi orari, includendo oltre all'arcipelago delle Kiribati, le Samoa e Tonga.

Da Kiritimati, procedendo a est per 2.500 chilometri, si arriva alle Samoa Americane, che festeggeranno il Capodanno per ultime, 26 ore dopo. Le isole Samoa indipendenti e le Samoa americane, che sono parte dello stesso arcipelago e relativamente vicine, festeggiano a 24 ore di distanza: quando arriverà la mezzanotte sull'isoletta di Tutuila, la più occidentale delle Us Samoa, sull'isola di Midway e sulle Hawaii, allora il 2026 sarà arrivato su tutto il pianeta.

Com'è ovvio, il Paese che festeggia Capodanno più volte è la Russia, dato che dall'enclave baltica di Kaliningrad alla penisola della Chukotka, che si affaccia sullo Stretto di Bering e sull'Alaska, ci sono 11 fusi orari. Visto che la linea del cambio di data passa proprio in mezzo allo stretto di Bering, la russa Chukotka e l'americana Alaska, anche se divise da pochi chilometri marittimi, festeggiano a 24 ore di distanza.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Capodanno
eventi
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it