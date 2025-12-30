Nuovo anno al via dall'Isola di Natale: sarà un Capodanno lungo 26 ore

Sarà un Capodanno lungo non 24, ma 26 ore: a dare il via ai festeggiamenti in tutto il mondo, come di consueto, sarà l'atollo di Kiritimati, o Isola di Natale (Christmas Island, chiamata così perché fu scoperta il 25 dicembre 1777 dall'esploratore inglese James Cook), quella più a est che ci sia.

Kiritimati, che fa parte delle Kiribati e delle Sporadi Equatoriali (Line Islands in inglese), emerge dall'oceano a est delle Kiribati e ben due fusi orari più a est della linea che segna il cambio di data a livello mondiale, 13 fusi orari prima dell'Italia, e festeggia mentre in Italia saranno ancora le 23 di questa sera.

Anche Sydney, autoproclamatasi "Capitale Mondiale del Capodanno", dovrà attendere quattro ore rispetto all'Isola di Natale per dare il via ai festeggiamenti.

Dal 1995, infatti, la linea del cambio di data, che va un po' a zig-zag da nord a sud e segue solo in parte il 180mo meridiano, agli antipodi rispetto a Greenwich, ha una forte deviazione a est, che taglia due fusi orari, includendo oltre all'arcipelago delle Kiribati, le Samoa e Tonga.

Da Kiritimati, procedendo a est per 2.500 chilometri, si arriva alle Samoa Americane, che festeggeranno il Capodanno per ultime, 26 ore dopo. Le isole Samoa indipendenti e le Samoa americane, che sono parte dello stesso arcipelago e relativamente vicine, festeggiano a 24 ore di distanza: quando arriverà la mezzanotte sull'isoletta di Tutuila, la più occidentale delle Us Samoa, sull'isola di Midway e sulle Hawaii, allora il 2026 sarà arrivato su tutto il pianeta.

Com'è ovvio, il Paese che festeggia Capodanno più volte è la Russia, dato che dall'enclave baltica di Kaliningrad alla penisola della Chukotka, che si affaccia sullo Stretto di Bering e sull'Alaska, ci sono 11 fusi orari. Visto che la linea del cambio di data passa proprio in mezzo allo stretto di Bering, la russa Chukotka e l'americana Alaska, anche se divise da pochi chilometri marittimi, festeggiano a 24 ore di distanza.