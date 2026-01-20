Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 22:15
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Pesaro: domenica la 35esima cerimonia di Benedizione degli Animali
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Pesaro: domenica la 35esima cerimonia di Benedizione degli Animali

Una giornata di festa per sottolineare il ruolo insostituibile degli animali.

(Prima Pagina News)
Martedì 20 Gennaio 2026
Pesaro-Urbino - 20 gen 2026 (Prima Pagina News)

Una giornata di festa per sottolineare il ruolo insostituibile degli animali.

Domenica 25 gennaio, c’è la 35^ cerimonia di Benedizione degli animali, una giornata di festa per sottolineare il ruolo insostituibile degli animali nella vita dell'uomo.

L'iniziativa è organizzata come ogni anno dalle Giacche Verdi Marche di Pesaro, Associazione di Volontariato e Protezione Civile e Ambientale con il patrocinio del Comune di Pesaro, in occasione della festa di Sant’Antonio Abate.

La mattinata inizierà, alle ore 10.30 con il ritrovo al Parco Miralfiore di tutti i cavalieri partecipanti. Gli stessi muoveranno in direzione di piazza del Popolo, attraversando le vie del centro storico, con un corteo a cui presenzierà la pattuglia a cavallo della Polizia di Stato e il drappello dei Carabinieri a cavallo.

Seguirà, alle ore 11, la benedizione degli animali celebrata dai Frati Minori del Convento di San Giovanni.

Previsto anche il "Pranzo di Sant'Antonio Abate" all'Hotel Perticari (viale Zara 67) con menu completo a 23€. Per partecipare è necessario prenotarsi (posti limitati) chiamando il 368.436328 (Luca B.) o il 338.4966527 (Francesco A.) o il 331.5273665 (Piero L.) o il 320.3215941 (Fabio P.).


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#BenedizionedegliAnimali2026
#Pesaro
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it