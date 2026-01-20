Pesaro: domenica la 35esima cerimonia di Benedizione degli Animali

Domenica 25 gennaio, c’è la 35^ cerimonia di Benedizione degli animali, una giornata di festa per sottolineare il ruolo insostituibile degli animali nella vita dell'uomo.

L'iniziativa è organizzata come ogni anno dalle Giacche Verdi Marche di Pesaro, Associazione di Volontariato e Protezione Civile e Ambientale con il patrocinio del Comune di Pesaro, in occasione della festa di Sant’Antonio Abate.

La mattinata inizierà, alle ore 10.30 con il ritrovo al Parco Miralfiore di tutti i cavalieri partecipanti. Gli stessi muoveranno in direzione di piazza del Popolo, attraversando le vie del centro storico, con un corteo a cui presenzierà la pattuglia a cavallo della Polizia di Stato e il drappello dei Carabinieri a cavallo.

Seguirà, alle ore 11, la benedizione degli animali celebrata dai Frati Minori del Convento di San Giovanni.

Previsto anche il "Pranzo di Sant'Antonio Abate" all'Hotel Perticari (viale Zara 67) con menu completo a 23€. Per partecipare è necessario prenotarsi (posti limitati) chiamando il 368.436328 (Luca B.) o il 338.4966527 (Francesco A.) o il 331.5273665 (Piero L.) o il 320.3215941 (Fabio P.).