Quirinale, Mattarella: "Italia e Ue binomio inscindibile, difendere le regole contro la barbarie"

L’interesse nazionale dell’Italia si tutela solo all’interno di un’Unione Europea forte e coesa. È questo il messaggio centrale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che oggi ha ricevuto al Quirinale i vincitori del concorso per Segretari di Legazione (Corso “Boris Biancheri Chiappori”).

Per il Capo dello Stato, la politica estera italiana non può essere separata dal contesto comunitario: "L’azione dell’Italia è inscindibile da quella dell’Unione", ha dichiarato Mattarella, sottolineando che difendere il prestigio e l’efficacia dell’UE significa, nei fatti, rafforzare il protagonismo e la capacità di ascolto del nostro Paese nel mondo.

Mattarella ha lanciato un monito severo sulla stabilità globale, chiedendo di proteggere il sistema di regole condivise costruito dopo la Seconda Guerra Mondiale. "Bisogna evitare che il patrimonio di civiltà della comunità internazionale venga dissolto", ha ammonito il Presidente, paventando il rischio di una "repentina e drammatica inversione verso la barbarie della vita internazionale".

Rivolgendosi ai giovani diplomatici, il Presidente ha definito la diplomazia non come "mera rappresentanza", ma come un esercizio di interpretazione dei valori della Repubblica e di "paziente costruzione della fiducia tra i popoli". Mattarella ha poi lodato il prestigio della tradizione diplomatica italiana, basata su equilibrio e capacità di ascolto, evidenziando con soddisfazione l'alta presenza femminile nel concorso: "Un elemento che accresce la qualità della nostra diplomazia".