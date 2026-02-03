Hai dimenticato la password? Clicca qui
Regno Unito: scandalo Epstein, Mandelson si dimette dalla Camera dei Lord
Regno Unito: scandalo Epstein, Mandelson si dimette dalla Camera dei Lord

(Prima Pagina News)
Martedì 03 Febbraio 2026
Roma - 03 feb 2026 (Prima Pagina News)

Tramonta definitivamente la parabola politica di Peter Mandelson. L'ex architetto del New Labour ha annunciato le proprie dimissioni dal seggio che occupava alla Camera dei Lord, una decisione maturata in seguito alle pesanti ombre del coinvolgimento nello scandalo legato a Jeffrey Epstein, il finanziere americano condannato per reati sessuali e pedofilia.

L'annuncio ufficiale del ritiro dalla camera alta è stato formalizzato all'apertura dei lavori dal nuovo Speaker, Michael Bruce Forsyth.

Mandelson cesserà ufficialmente di essere un membro dell'assemblea a partire da domani. L'addio segna la fine di una carriera decennale per colui che fu considerato il principale stratega dell'era Blair, travolto ora dai legami con il defunto faccendiere statunitense.


