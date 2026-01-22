Roma, addio a Valentino, il ricordo del compagno: "Le nostre ultime parole sono state 'ti amo'"

Il silenzio di Piazza Mignanelli è interrotto solo dal sussurro dei ricordi. All’interno della storica sede della Maison, la camera ardente di Valentino Garavani è diventata il cuore pulsante del cordoglio romano. Tra i tanti volti segnati dal dolore, spicca quello di Vernon Bruce Hoeksema, l'ultimo compagno dello stilista, che ha affidato ai cronisti un ricordo intimo e struggente.

Un addio sussurrato

"Quali sono state le vostre ultime parole?": a questa domanda, Hoeksema ha risposto con un filo di voce: "Ti amo". Un addio semplice che racchiude una vita passata insieme all'ultimo grande imperatore della moda. Accanto a lui, visibilmente commosso, Giancarlo Giammetti, il socio di sempre, che ha partecipato ai momenti di preghiera privata che hanno preceduto l’apertura al pubblico. "La preghiera del vescovo ci ha riempito di commozione", ha confidato Giammetti.

Il mondo della moda si stringe attorno al Maestro

Il flusso dei visitatori è proseguito fino alle 18:00. Alla camera ardente sono arrivati grandi nomi della moda mondiale, come Donatella Versace e Pierpaolo Piccioli, oltre alla benedizione del Cardinale vicario Baldassare Reina. Monsignor Samuele Sangalli, che ha guidato la preghiera mattutina, ha ricordato il rapporto di grande correttezza e stima che legava lo stilista ai locali della Chiesa in Piazza Mignanelli.

Domani i funerali solenni

Dopo la veglia notturna in forma privata, domani mattina il feretro lascerà per l'ultima volta la sua storica dimora.

Le esequie si terranno presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

L'ingresso dello stilista in chiesa sarà un momento di grande solennità: la bara entrerà solo quando l'assemblea sarà al completo, accompagnata dalle note musicali scelte per l'occasione.

La messa sarà celebrata da don Pietro Guerini. Al termine, Valentino sarà accompagnato al cimitero Flaminio di Prima Porta per la sepoltura.