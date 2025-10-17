Sigfrido Ranucci, esplosione sotto casa: Giornalisti 2.0 esprime solidarietà e chiede giustizia immediata

Un ordigno esplosivo ha distrutto nella notte l’auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, davanti alla sua abitazione di Campo Ascolano, nel comune di Pomezia, alle porte di Roma. L’esplosione, di forte potenza, ha danneggiato anche la vettura della figlia e avrebbe potuto causare una tragedia se qualcuno fosse passato in quel momento. Sul posto sono intervenuti carabinieri, Digos, vigili del fuoco e polizia scientifica.

La notizia ha subito suscitato un’ondata di indignazione e solidarietà nel mondo dell’informazione. Tra le prime voci a intervenire, l’associazione Giornalisti 2.0, che ha espresso in una nota ufficiale la propria vicinanza e sostegno a Ranucci, simbolo di un giornalismo libero e d’inchiesta.

“Siamo profondamente colpiti da questo gesto vile,” ha dichiarato Maurizio Pizzuto, presidente di Giornalisti 2.0. “Colpire un giornalista significa colpire il diritto dei cittadini a conoscere la verità. Ogni intimidazione verso chi racconta fatti scomodi è un attacco diretto alla democrazia. Chiediamo che lo Stato garantisca la massima protezione a Ranucci e a tutti coloro che esercitano il mestiere dell’informazione con coraggio e integrità.”

L’associazione ha ribadito l’importanza di difendere la libertà di stampa, ricordando che il lavoro dei giornalisti d’inchiesta è un pilastro fondamentale della società civile. In un clima in cui le minacce, le querele temerarie e gli atti intimidatori contro la stampa si moltiplicano, questo episodio rappresenta un grave segnale di allarme.

Le indagini sono in corso e la Procura competente ha già avviato le verifiche necessarie. Ma il messaggio che arriva dal mondo giornalistico è unanime: nessuna bomba fermerà la ricerca della verità.