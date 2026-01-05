Hai dimenticato la password? Clicca qui
Giornalisti 2.0 in lutto per Alessandro Tiberti: addio al vicecaporedattore Rai Sport, collega esemplare

L’Associazione di categoria Giornalisti 2.0 esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Alessandro Tiberti, giornalista di Rai Sport e punto di riferimento della redazione Sport Olimpici e Paralimpici: un professionista rigoroso, generoso e amato da colleghi e amici.

(Prima Pagina News)
Lunedì 05 Gennaio 2026
Roma - 05 gen 2026 (Prima Pagina News)

L’Associazione di categoria Giornalisti 2.0 esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Alessandro Tiberti, giornalista di Rai Sport e punto di riferimento della redazione Sport Olimpici e Paralimpici: un professionista rigoroso, generoso e amato da colleghi e amici.

L’Associazione Giornalisti 2.0 partecipa con commozione al dolore per la morte di Alessandro Tiberti, collega e amico, ottimo giornalista, vicecaporedattore della redazione Sport Olimpici e Paralimpici di Rai Sport.

Assunto in Rai nei primi anni Duemila, in oltre 25 anni di professione Tiberti ha ricoperto molti ruoli: caposervizio, conduttore, telecronista di basket e baseball, inviato e volto di una redazione in cui la competenza non era mai disgiunta dall’umanità. Nato professionalmente nel mondo dell’informazione sportiva, era giornalista professionista dal 1993 e aveva mosso i primi passi nelle radio romane con trasmissioni dedicate al basket, prima di lavorare per Teleroma 56, Videomusic e Persona tv e poi approdare a Rai Sport.

Attento, preciso, con una cura rara dei particolari, aveva seguito e raccontato più edizioni dei Giochi Olimpici estivi e invernali, portando in ogni evento la stessa cifra: affidabilità, stile, spirito di squadra. Anche fuori dai grandi palcoscenici, il suo lavoro restava riconoscibile: tra i tanti contributi, aveva firmato servizi per Rai Sport dedicati ad appuntamenti e storie dello sport italiano.

“Con Alessandro se ne va un collega che ha saputo essere, ogni giorno, il compagno di banco che tutti avrebbero voluto avere in redazione: competente, discreto, leale, sempre pronto ad aiutare chiunque”, dichiara a nome del Direttivo l’Associazione Giornalisti 2.0.

“Alla sua famiglia e ai suoi cari va l’abbraccio del nostro Direttivo e di tutta la comunità professionale che oggi lo piange, con gratitudine per ciò che ha dato al giornalismo sportivo e al servizio pubblico”.Alessandro Tiberti ci lascia a soli 61 anni. Ai figli Lavinia e Gabriele l’abbraccio commosso di tutti i giornalisti sportivi di USSI Roma e di USSI nazionale, unito al cordoglio sincero di Giornalisti 2.0.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Alessandro Tiberti
giornalismo
Giornalisti 2.0
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Note legali

