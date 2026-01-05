Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 20:52
Breaking news Infrastrutture - Aeroporto Orio al Serio bloccato, Codacons: "Passeggeri vengano risarciti"

"Pensiamo ad una class action per tutelare i passeggeri".

(Prima Pagina News)
Lunedì 05 Gennaio 2026
Milano - 05 gen 2026 (Prima Pagina News)

"Pensiamo ad una class action per tutelare i passeggeri".

"Cronaca Lombardia: week end di caos presso l’aeroporto di Orio al Serio, con voli bloccati dalle 18 di sabato. L’aeroporto di Bergamo è rimasto paralizzato per ore e migliaia di passeggeri hanno trascorso la notte all’interno dello scalo per un guasto al sistema di avvicinamento strumentale di Enav, e la contestuale nebbia. Ne sono conseguiti ritardi e cancellazioni dei voli.

Nello specifico 34 voli sono stati dirottati verso altri aeroporti, 21 sono stati cancellati e 8 rinviati e riprogrammati per la mattinata di oggi. Complessivamente 26 voli cancellati in partenza, mentre 6 dirottati su altri scali e 7 riprogrammati ad oggi. Molte le persone che hanno trascorso la notte in aeroporto in modo occasionale con mezzi di fortuna, con disagi in particolare per anziani e famiglie con figli.

Il Codacons pensa a una class action per il risarcimento dei danni tutti patiti dai viaggiatori ricordando che se il ritardo o la cancellazione sono causati da problemi ai sistemi aeroportuali, il passeggero mantiene il pieno diritto, tra le altre cose, a ricevere pasti, bevande, eventuale sistemazione in albergo e la scelta tra il rimborso del biglietto o un volo alternativo".

E' quanto fa sapere il Codacons.


