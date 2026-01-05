Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione Tecnologia Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Difesa & Sicurezza Editoriale Politica Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 18:03
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news Infrastrutture Energetiche - Trump: "In Venezuela estrarremo una ricchezza enorme"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news Infrastrutture Energetiche - Trump: "In Venezuela estrarremo una ricchezza enorme"

"Faremo tornare le nostre grandissime compagnie petrolifere, le più grandi al mondo, per sistemare le infrastrutture danneggiate e iniziare a produrre ricchezza per il Paese".

(Prima Pagina News)
Lunedì 05 Gennaio 2026
Roma - 05 gen 2026 (Prima Pagina News)

"Faremo tornare le nostre grandissime compagnie petrolifere, le più grandi al mondo, per sistemare le infrastrutture danneggiate e iniziare a produrre ricchezza per il Paese".

Le principali compagnie petrolifere degli Stati Uniti faranno ritorno nel Venezuela con "miliardi di dollari" di investimenti, rilanciando l'industria energetica del Paese, al centro del piano di transizione dopo la cattura di Nicolàs Maduro.

"Faremo tornare le nostre grandissime compagnie petrolifere, le più grandi al mondo, per sistemare le infrastrutture danneggiate e iniziare a produrre ricchezza per il Paese".

Lo ha dichiarato il Presidente statunitense, Donald Trump, definendo l'obiettivo come l'estrazione di "una ricchezza enorme" dalle riserve venezuelane, la più grande a livello mondiale, che è stimata in oltre 300 miliardi di barili.

"Non lasceremo il Venezuela andare all'inferno come hanno fatto altri. Lo gestiremo come si deve", ha dichiarato, per poi promettere che l'industria petrolifera Usa sarà centrale per la ricostruzione del Paese.

L'intervento ha lasciato perplessi gli analisti e gli esperti: parlando al Financial Times, il direttore del Center on Global Energy Policy della Columbia University, Jason Bordoff, ha avvisato che un approccio che si basa su espropri e un accesso privilegiato per le compagnie statunitensi potrebbe generare un impatto sull'immagine degli Usa a livello mondiale. "Sarebbe una svolta epocale nel modo in cui il mondo vede gli Stati Uniti e il loro settore energetico", ha dichiarato.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Donald Trump
petrolio
PPN
Prima Pagina News
Usa
Venezuela
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it