Sisma, Consiglio L'Aquila unanime: "Sì agli indennizzi per i familiari delle vittime"

Il Consiglio comunale dell'Aquila ha approvato all'unanimità un ordine del giorno per chiedere l’istituzione di un indennizzo a favore dei familiari delle vittime dei terremoti che hanno colpito l'Abruzzo e il Centro Italia. Il documento, presentato dal consigliere Pd Stefano Albano, impegna il Sindaco e la Giunta a sostenere ogni iniziativa parlamentare volta a colmare un vuoto normativo che dura da anni.

"Con questo voto diamo forza ai parlamentari del territorio per una battaglia di civiltà", ha commentato Albano, ricordando come analoghi tentativi legislativi siano stati finora respinti. L'iniziativa punta a ottenere non solo un sostegno materiale, ma un riconoscimento morale per chi ha perso i propri cari sotto le macerie, seguendo il modello già adottato per la tragedia di Rigopiano. Albano ha inoltre ringraziato il senatore Michele Fina per il lavoro svolto in Parlamento e l'avvocato Maria Grazia Piccinini, simbolo della lotta dei familiari delle vittime.