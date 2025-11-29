La Fiamma Olimpica sfilerà a Prato il 12 dicembre

La Fiamma Olimpica è arrivata ieri in Italia è lungo il suo viaggio lungo la Penisola per raggiungere Milano transiterà anche da Prato venerdì 12 dicembre: dopo aver lasciato Firenze, si avvierà infatti verso Livorno attraversando appunto Prato, Pistoia, Montecatini Terme, Lucca e Pisa. Una grande emozione per grandi e piccoli che avranno l'opportunità di vedere sfilare lungo le strade della città il simbolo più alto e famoso dello spirito sportivo che unisce gli sport moderni all'antichità portato in staffetta da 20 tedofori.

Il viaggio della fiamma, che accenderà il braciere della XXV edizione dei Giochi Olimpici invernali, dal 6 al 22 febbraio 2026 a Milano e Cortina d'Ampezzo, è iniziato il 26 novembre con l'accensione del sacro fuoco a Olimpia in Grecia, dove sono nati i Giochi, per poi ripartire da Roma domani 6 dicembre per un itinerario lungo 63 giorni, 60 città di tappa e oltre 12.000 chilometri, attraversando tutte le 110 province italiane con 10.001 tedofori.

Ecco il percorso dei tedofori della Fiamma Olimpica.

Partenza alle 8:52 da viale Montegrappa all’altezza di via Parigi, poi viale Vittorio Veneto, piazza Europa, Ponte alla Vittoria, via Giacomo Matteotti, via Arcivescovo Martini, piazza San Marco (lato Casa del Combattente), viale Piave, piazza Santa Maria delle Carceri, via San Bonaventura, via Ricasoli, piazza del Comune, piazza Duomo, via Firenzuola, via Mazzei, via Tinaia, via Cicognini, piazza del Collegio, via Silvestri, via Carbonaia, via Frascati, via Pomeria, via Carradori e arrivo in via Cavour all’altezza di piazza Macelli.

Divieti di sosta dalle ore 17 dell' 11 dicembre fino alle 10:30 del 12 dicembre in via Firenzuola, via Ricasoli, via Ser Lapo Mazzei, via Santa Trinita, via Silvestri, via Carbonaia e via Frascati.

Venerdì 12 dicembre dalle 9:30 alle 11 divieto di transito in piazza Macelli dove però sarà consentita la sosta dei veicoli parcheggiati precedentemente all'entrata in vigore del divieto.

Ad eccezione di via Frascati, dove ci sarà divieto di transito dalle 9 alle 10:30, le altre strade interessate dal percorso non saranno chiuse e la circolazione sarà temporaneamente sospesa al passaggio della carovana. Il traffico in uscita dal centro cittadino che percorrerà le viabilità limitrofe alla chiusura di via Frascati dovrà seguire l'itinerario da via dei Sassoli, via Roma (tratto compreso tra via dei Sassoli e via Carradori) e via Carradori/via Roma in direzione Soccorso.

Dalle 9 del 12 dicembre fino al termine dell'evento è stato disposto lo spegnimento dei varchi elettronici di controllo dell'accesso alla ZTL A (0-24) di via Sant'Jacopo all'altezza di via Modesti ed in via Ricasoli. Disposto anche l'abbassamento dei Pilomat di piazza Duomo dalle 8 alle 10.