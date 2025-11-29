Marino, riapre la Farmacia Comunale di via Tazzoli: nuova sede e prevenzione gratuita sul diabete

Marino restituisce alla comunità di Santa Maria delle Mole un presidio sanitario rinnovato: sabato 13 dicembre 2025 ha riaperto la Farmacia Comunale n.13 in via Don Enrico Tazzoli, al termine degli interventi di ristrutturazione che hanno reso gli spazi più funzionali per utenti e operatori. L’inaugurazione è stata accompagnata da una giornata di prevenzione gratuita dedicata alla salute e al diabete, con un’ampia partecipazione di cittadini.

Nel corso dell’iniziativa, la farmacia ha offerto controlli senza costi per l’utenza: misurazione della glicemia capillare, rilevazione del peso e della circonferenza vita, oltre alla compilazione di un questionario validato in ambito regionale per stimare il rischio di diabete. La presenza delle istituzioni – tra cui il Presidente del Consiglio Comunale Eugenio Pisani, gli Assessori Franco Marcaurelio e Rinaldo Mastantuono, l’Arch. Ivan Colantonio e il Presidente del Comitato di Quartiere Antonio Calcagni – ha sottolineato il valore di una sanità di prossimità che passa anche dai servizi sul territorio.

Con la riapertura è ripartito anche il servizio ReCUP all’interno della farmacia, utile per prenotare visite specialistiche ed esami diagnostici. Gli sportelli ReCUP sono attivi: lunedì 08.30–13.00, mercoledì 08.30–13.00, giovedì 16.00–19.30.

L’operazione si inserisce nella logica della “farmacia dei servizi”, che affianca alla dispensazione dei medicinali anche attività e prestazioni rivolte alla prevenzione e al supporto del cittadino. Nel Lazio, inoltre, molte farmacie aderiscono al canale FARMAReCUP per facilitare le prenotazioni sanitarie direttamente in farmacia. L’Amministratore Unico della Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A., Massimiliano Tommasi, ha evidenziato l’obiettivo di potenziare progressivamente i servizi sociosanitari, ringraziando direzione, personale e soggetti coinvolti nei lavori, in coordinamento con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Cecchi.