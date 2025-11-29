Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione Sport Tecnologia Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Politica Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 12:37
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Marino, riapre la Farmacia Comunale di via Tazzoli: nuova sede e prevenzione gratuita sul diabete
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Marino, riapre la Farmacia Comunale di via Tazzoli: nuova sede e prevenzione gratuita sul diabete

A Santa Maria delle Mole torna operativa la Farmacia Comunale n.13 dopo la ristrutturazione: alta affluenza per la giornata di screening su glicemia e parametri metabolici, e ripartenza del servizio ReCUP per prenotazioni di visite ed esami.

(Prima Pagina News)
Domenica 14 Dicembre 2025
Roma - 14 dic 2025 (Prima Pagina News)

A Santa Maria delle Mole torna operativa la Farmacia Comunale n.13 dopo la ristrutturazione: alta affluenza per la giornata di screening su glicemia e parametri metabolici, e ripartenza del servizio ReCUP per prenotazioni di visite ed esami.

Marino restituisce alla comunità di Santa Maria delle Mole un presidio sanitario rinnovato: sabato 13 dicembre 2025 ha riaperto la Farmacia Comunale n.13 in via Don Enrico Tazzoli, al termine degli interventi di ristrutturazione che hanno reso gli spazi più funzionali per utenti e operatori. L’inaugurazione è stata accompagnata da una giornata di prevenzione gratuita dedicata alla salute e al diabete, con un’ampia partecipazione di cittadini.

Nel corso dell’iniziativa, la farmacia ha offerto controlli senza costi per l’utenza: misurazione della glicemia capillare, rilevazione del peso e della circonferenza vita, oltre alla compilazione di un questionario validato in ambito regionale per stimare il rischio di diabete. La presenza delle istituzioni – tra cui il Presidente del Consiglio Comunale Eugenio Pisani, gli Assessori Franco Marcaurelio e Rinaldo Mastantuono, l’Arch. Ivan Colantonio e il Presidente del Comitato di Quartiere Antonio Calcagni – ha sottolineato il valore di una sanità di prossimità che passa anche dai servizi sul territorio.

Con la riapertura è ripartito anche il servizio ReCUP all’interno della farmacia, utile per prenotare visite specialistiche ed esami diagnostici. Gli sportelli ReCUP sono attivi: lunedì 08.30–13.00, mercoledì 08.30–13.00, giovedì 16.00–19.30.

L’operazione si inserisce nella logica della “farmacia dei servizi”, che affianca alla dispensazione dei medicinali anche attività e prestazioni rivolte alla prevenzione e al supporto del cittadino. Nel Lazio, inoltre, molte farmacie aderiscono al canale FARMAReCUP per facilitare le prenotazioni sanitarie direttamente in farmacia. L’Amministratore Unico della Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A., Massimiliano Tommasi, ha evidenziato l’obiettivo di potenziare progressivamente i servizi sociosanitari, ringraziando direzione, personale e soggetti coinvolti nei lavori, in coordinamento con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Cecchi.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#FarmaciaComunale
#Marino
#Multiservizi
#SantaMariadelleMole
#ViaTazzoli
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it