Strage infinita sul lavoro: due operai morti in Toscana e Abruzzo

Non si ferma la scia di sangue nei cantieri italiani. In meno di 24 ore, due gravi incidenti sul lavoro hanno strappato la vita a un trasportatore di 51 anni a Livorno e a un operaio di 59 anni in provincia dell'Aquila. Due tragedie che riaccendono prepotentemente il dibattito sulla sicurezza nei settori dell'edilizia e della logistica.

Dramma a Livorno: schiacciato durante il carico

Questa mattina, in un piazzale di scarico materiali edili a Livorno, ha perso la vita un trasportatore di 51 anni, originario di Ponsacco (Pisa). Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava movimentando dei laterizi sul pianale del proprio camion quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, è rimasto schiacciato dalla benna della gru del mezzo stesso.

Nonostante l’immediato allarme lanciato da un collega e l’intervento dei Vigili del Fuoco e del 118, i soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il PM Daniele Rosa ha disposto il sequestro del mezzo e dell’area, mentre la Polizia Scientifica e l’Ispettorato del Lavoro hanno avviato i rilievi.

"Una ferita non degna di un Paese civile," ha dichiarato il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, chiedendo al Governo misure urgenti per fermare l'aumento degli infortuni mortali nell'edilizia.

Abruzzo: operaio muore dopo una notte di agonia

Non ce l'ha fatta nemmeno l'operaio di 59 anni, residente a Civitavecchia, rimasto vittima ieri di un incidente nel cantiere della nuova centrale idroelettrica a Petrella Liri (L'Aquila). L'uomo, impegnato nei lavori per conto del Consorzio Acquedottistico Marsicano (Cam), era stato travolto da un mezzo meccanico durante la realizzazione di un serbatoio idrico.

Trasportato d'urgenza in elisoccorso all'ospedale di Avezzano, l'operaio è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel tentativo di arginare le gravissime emorragie. Tuttavia, le lesioni multiple riportate ne hanno causato il decesso poco dopo la mezzanotte. Le autorità locali hanno aperto un'inchiesta per accertare eventuali violazioni delle norme di sicurezza nel cantiere.