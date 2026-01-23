Vertice Roma-Berlino: Meloni e Merz firmano il Piano d’azione strategico, "più forti nella Nato"

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?
L'incontro, che ha visto il coinvolgimento di 21 ministri complessivi, ha prodotto una decina di accordi governativi e un documento congiunto sulla competitività che verrà trasmesso alla Commissione Europea il prossimo 12 febbraio.
L’asse tra Italia e Germania si consolida nel segno della sicurezza e della competitività.
A Villa Doria Pamphilj, la Premier Giorgia Meloni e il Cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno siglato il Protocollo per un Piano d’azione sulla cooperazione strategica rafforzata, un documento che blinda il legame tra le due nazioni su difesa, resilienza e politica economica.
Difesa e NATO: risposta comune alle minacce
Al centro del summit, la volontà di "coordinare una risposta congiunta alle minacce alla sicurezza euro-atlantica". Meloni e Merz si sono impegnati a rafforzare il pilastro europeo della NATO per potenziare la deterrenza del continente. Ucraina: Ribadito il pieno sostegno a Kiev tramite l'addestramento militare (EUMAM) e forniture industriali, con l’obiettivo di giungere a una "pace giusta".
Medio Oriente: I due leader hanno confermato il supporto al piano USA per il cessate il fuoco a Gaza e la prospettiva della soluzione a "due Stati".
Economia e Competitività: la ricetta Draghi-Letta Sul fronte economico, Roma e Berlino chiedono riforme strutturali all'UE per ridurre la burocrazia, citando esplicitamente i Rapporti Letta e Draghi.
L'obiettivo è creare un "28° regime" di diritto societario flessibile per favorire gli investimenti transfrontalieri senza indebolire gli standard sociali e del lavoro."Rafforzare la competitività è una priorità assoluta per garantire condizioni di parità innovative", si legge nel Protocollo.
Migranti e Infrastrutture: i bilaterali Importanti passi avanti anche sulla gestione migratoria, con l'impegno a sviluppare approcci innovativi per il controllo delle frontiere esterne e l'intensificazione dei rimpatri. Parallelamente, sul fronte trasporti, il Ministro Matteo Salvini e il collega tedesco Patrick Schnieder hanno adottato una dichiarazione congiunta per il supporto al trasporto ferroviario e combinato, pilastro della logistica tra i due Paesi.