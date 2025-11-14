Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 19:12
A Genova manifesto con Meloni e Salvini e la scritta "Il Quarto Reich", il vicepremier: "Questo è il livello di chi ci critica"
a soli € 3,00
A Genova manifesto con Meloni e Salvini e la scritta "Il Quarto Reich", il vicepremier: "Questo è il livello di chi ci critica"

"Il loro odio e le loro menzogne non ci fermeranno".

Venerdì 14 Novembre 2025
Un manifesto con la scritta "Il Quarto Reich" e i volti della premier Giorgia Meloni, del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, del premier israeliano Donald Trump e del presidente degli Stati Uniti Benjamin Netanyahu è apparso stamani a Genova.

“Genova, manifestazione contro il governo. Questo è il livello (disgustoso) di chi ci critica. Il loro odio e le loro menzogne non ci fermeranno”, ha commentato Salvini, in un post su X.

"Da parte mia e di tutta la Giunta regionale - scrive il governatore della Liguria Marco Bucci - voglio esprimere la massima solidarietà e vicinanza alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ancora una volta oggetto di violenti attacchi, oggi a Genova. Regione Liguria condanna con fermezza questo episodio: spiace che messaggi come questo arrivino dal nostro capoluogo. La violenza, sia essa fisica o verbale, è inaccettabile e sempre da rigettare".


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

