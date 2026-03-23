Breaking news Infrastrutture - Molise Acque: guasto improvviso alla condotta, rubinetti a secco in 5 Comuni

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Intervento d'urgenza sullo schema "Molisano sinistro": stop all'erogazione per l'intera giornata a Trivento, Roccavivara, Civitacampomarano, San Felice del Molise e Palata.

(Prima Pagina News)
Lunedì 23 Marzo 2026
Campobasso - 23 mar 2026 (Prima Pagina News)

Intervento d'urgenza sullo schema "Molisano sinistro": stop all'erogazione per l'intera giornata a Trivento, Roccavivara, Civitacampomarano, San Felice del Molise e Palata.

Emergenza idrica in diverse aree del basso Molise a causa di un'avaria imprevista alla rete principale. L'azienda speciale regionale "Molise Acque" ha disposto l'immediata interruzione del servizio in cinque comuni per consentire riparazioni improcrastinabili sulla tubazione adduttrice che serve il territorio.

Il blocco del flusso, iniziato nelle prime ore di questa mattina, sta interessando i centri abitati di Trivento, Roccavivara, Civitacampomarano, San Felice del Molise e Palata.

I tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dello schema acquedottistico denominato "Molisano sinistro", dove le operazioni di manutenzione straordinaria sono state dichiarate indifferibili per evitare danni strutturali più estesi.

La società Grim, responsabile della gestione delle risorse idriche sul territorio molisano, sta seguendo l'evoluzione del cantiere e monitorando i livelli dei serbatoi comunali.

Secondo le previsioni attuali, i disagi per l'utenza si protrarranno per l'intero arco della giornata, con il ripristino della normale erogazione atteso solo al termine degli interventi di saldatura e collaudo della condotta.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

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