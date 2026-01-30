Hai dimenticato la password? Clicca qui
Africa: Putin auspica maggiore cooperazione militare con i Paesi del continente nero
I rapporti in questo campo risalgono ai tempi dell'URSS. Lo Zar gioisce per le esportazioni di armi russe nel mondo che ammontano a 15 miliardi di dollari. Lo ha affermato lo "Zar" durante una riunione della commissione per la cooperazione tecnico-militare

di Renato Narciso
Venerdì 30 Gennaio 2026
Mosca - 30 gen 2026 (Prima Pagina News)

Putin vede nuove prospettive per l'espansione della cooperazione militare con i Paesi africani.

Lo riporta la TASS.

"Si aprono nuove prospettive per l'espansione della cooperazione tecnico-militare con paesi di altre parti del mondo, compresi quelli africani. Apprezziamo sinceramente le nostre relazioni storicamente solide, amichevoli e basate sulla fiducia con i paesi africani" - ha affermato il presidente russo durante una riunione della commissione per la cooperazione tecnico-militare.

Ha ricordato che prima l'URSS e poi la Russia "hanno fornito ai paesi africani grandi quantità di armi e veicoli da combattimento, specialisti addestrati nella loro produzione, utilizzo e riparazione, nonché personale militare".

Gli fa eco il CEO di Rosoboronexport, Alexander Mikheyev, secondo cui la cooperazione militare della Russia con i paesi africani ha raggiunto la stessa portata che aveva durante l'era sovietica e per certi aspetti l'ha persino superata.

E parlando di difesa Putin, ha affermato che la Russia ha continuato a onorare tutti i contratti di esportazione nel settore tecnico-militare.

"I nostri contratti di esportazione sono stati rispettati con regolarità" - ha tuonato baldanzoso lo Zar. "Nell'ultimo anno, i prodotti per la difesa russi sono stati forniti a più di trenta paesi del mondo, e i ricavi in ​​valuta estera hanno superato i 15 miliardi di dollari".


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

PPN
Prima Pagina News
Contatti

Note legali

