Ambiente: A San Valentino gli innamorati dei Pini manifestano ai Fori Imperiali

Promossa dall'associazione CURAA, l'iniziativa mira a coinvolgere cittadini, associazioni ed esperti che parleranno con i media a proposito dell'abbattimento di 35mila alberi negli ultimi 4 anni

(Prima Pagina News)
Venerdì 13 Febbraio 2026
Roma - 13 feb 2026 (Prima Pagina News)

Promossa dall'associazione CURAA, l'iniziativa mira a coinvolgere cittadini, associazioni ed esperti che parleranno con i media a proposito dell'abbattimento di 35mila alberi negli ultimi 4 anni

Sabato 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, le associazioni ambientaliste, accompagnate da esperti e intellettuali che amano davvero il patrimonio iconico della Capitale, si uniranno contro la dilagante pinofobia, dando appuntamento ai media presso i Fori Imperiali (scala di Via Magnanapoli), alle ore 11:00.

L'iniziativa è stata promossa dall'associazione CURAA (Cittadini Uniti per Roma i suoi Alberi e Abitanti) guidata da Jacopa Stinchelli.

I pini della città sono un patrimonio dell' umanità, il mondo ci guarda mentre in tutta la capitale spadroneggiano le motoseghe.

"35mila alberi abbattuti a in 4 anni senza che i crolli per questo diminuiscano, anzi..." - si legge nel comunicato di CURAA.

 Il cambiamento climatico è provocato proprio da questa devastazione di interi polmoni verdi, ci dicono gli esperti che sono pronti a parlare con i media.

Sulla sorte degli alberi, simbolo di Roma, i vertici del comune continuano a dichiarare tutto e il contrario di tutto e le condanne a morte vengono prese a porte chiuse, senza trasparenza e con il pretesto dell'emergenza.

Una gestione fallimentare, il deficit arboreo aumenta, un circolo vizioso che incide pesantemente sul clima.

La “pinofobia” è un fenomeno da contrastare a livello istituzionale, non ha nessun fondamento scientifico, è piuttosto un business che sta devastando le nostre radici e i nostri orizzonti.

"Ve ne possiamo fornire le prove" - prosegue la nota.

 "Il nostro è un appello ai media e quindi alle istituzioni affinché tornino ad amare il patrimonio arboreo urbano nei fatti promuovendo il coinvolgimento di tecnici super partes che abbiano come principio la trasparenza delle perizie, la tutela e la conservazione e con un curriculum che possa dimostrare la loro indipendenza" - conclude CURAA. ​


