Aggiornato alle 18:21
Breaking news Infrastrutture - Ponte sullo Stretto, Salvini conferma: "Nessuna nuova gara, avanti con continuità"
Il Ministro delle Infrastrutture blinda il progetto al Senato, ribadendo la validità delle procedure esistenti e intensificando i colloqui con Bruxelles su ambiente e appalti.

(Prima Pagina News)
Giovedì 05 Marzo 2026
Il progetto del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria riceve un'ulteriore conferma politica dal vertice del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Durante un Question Time al Senato incentrato proprio sull'iter realizzativo dell'opera, il Ministro Matteo Salvini ha sgombrato il campo dai dubbi relativi a possibili rallentamenti burocratici o rifacimenti procedurali. Il titolare del MIT ha sottolineato come la macchina amministrativa sia già orientata verso la fase esecutiva, facendo leva sulla solidità dei passaggi già effettuati.

Nel rispondere all'interrogazione parlamentare, il Ministro ha detto: “Per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina non risulta necessario avviare una nuova procedura di gara. Sarà garantita, quindi, la continuità amministrativa. È stato rafforzato il coordinamento tra tutte le amministrazioni coinvolte e proseguono le interlocuzioni con la Commissione europea sugli aspetti ambientali e quelli legati alla disciplina degli appalti pubblici. Siamo determinati ad andare avanti”.

Salvini ha poi evidenziato che l'attuale fase di coordinamento interministeriale mira a sciogliere gli ultimi nodi tecnici e normativi, mantenendo un canale di dialogo costante con l'Europa per garantire la piena conformità del progetto agli standard comunitari. La determinazione espressa in aula conferma il Ponte come priorità assoluta dell'agenda infrastrutturale nazionale per l'anno in corso.


