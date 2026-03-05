Breaking news infrastrutture - Salvini: Ponte Stretto costa meno di 14 miliardi, metà degli investimenti totali in Sicilia

Hai dimenticato la password? Clicca qui
€ 3,00
Matteo Salvini annuncia a Messina che il Ponte sullo Stretto costa meno di 14 miliardi, meno della metà del totale investimenti infrastrutturali. Un'opera strategica per connettere Sicilia e continente, con tempi accelerati nonostante la burocrazia.

Giovedì 05 Marzo 2026
Matteo Salvini annuncia a Messina che il Ponte sullo Stretto costa meno di 14 miliardi, meno della metà del totale investimenti infrastrutturali. Un'opera strategica per connettere Sicilia e continente, con tempi accelerati nonostante la burocrazia.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha portato un messaggio chiaro da Messina: il Ponte sullo Stretto di Messina rappresenta un investimento intelligente e contenuto. Parlando al convegno Fs Engineering alla stazione marittima, ha evidenziato che il manufatto principale del ponte ammonta a soli 13,5 miliardi di euro, meno della metà del costo complessivo di tutte le infrastrutture collegate.

Il Ponte consentirebbe un collegamento stabile tra Sicilia e Calabria: 3,3 chilometri di campata record, treni ad alta velocità e auto che viaggiano senza più dipendere dai traghetti. Salvini ha promesso un suo ritorno imminente in provincia di Messina per monitorare i progressi, sottolineando come i tempi burocratici stiano finalmente cedendo il passo a un piano concreto. "Non do scadenze, ma conto di essere presto lì", ha dichiarato, rivolgendosi a messinesi, professionisti e amministratori locali.

Questo progetto non è solo cemento e acciaio: è un motore per l'economia siciliana. Gli investimenti totali superano i 30 miliardi, ma il cuore del ponte – quel capolavoro ingegneristico – pesa solo per metà. Le altre risorse finanziano viadotti, gallerie e reti ferroviarie, creando migliaia di posti di lavoro e riducendo i tempi di viaggio tra Nord e Sud Italia.

Per decenni, il Ponte sullo Stretto è stato sinonimo di ritardi e polemiche. Oggi, grazie a un governo determinato, i lavori preparatori procedono spediti. Salvini ha ricordato l'importanza di distinguere il costo del ponte puro da quello dell'intero sistema, smontando dubbi su sprechi. La Sicilia, con i suoi porti e la sua posizione strategica nel Mediterraneo, diventerà hub logistico europeo.

I professionisti del settore applaudono: il Ponte non solo costa meno del previsto, ma promette ritorni enormi in termini di crescita. Messina e Reggio Calabria vibrano di attesa, mentre l'Italia intera guarda a questa infrastruttura come simbolo di rinascita.


