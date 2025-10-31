Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 20:56
Ascoli Piceno: Piazza del Popolo si colora con "La Città in Fiore"

Sabato 1 e domenica 2 novembre torna la mostra-mercato.

(Prima Pagina News)
Venerdì 31 Ottobre 2025
Ascoli Piceno - 31 ott 2025 (Prima Pagina News)

Sabato 1 e domenica 2 novembre torna la mostra-mercato.

Piazza del Popolo si colora con “La Città in Fiore”, nella sua veste autunnale. Sabato 1 e domenica 2 novembre 2025 in una delle piazze più belle d’Italia, ad Ascoli Piceno, torna la mostra-mercato a tema floreale e naturale che porta bellezza, creatività e profumi nel cuore della città. 

La manifestazione, organizzata da Mylove Eventi e patrocinata dal Comune di Ascoli Piceno, si conferma uno degli appuntamenti più attesi nel calendario delle mostre-mercato a tema floreale della Regione Marche.

Nata come evento primaverile, da alcuni anni, in numerosi comuni della regione, si ripete anche in autunno, su richiesta del pubblico appassionato di giardinaggio ed eventi all’aperto.

In piazza del Popolo saranno circa 25 gli stand, che proporranno in vendita piante grasse, ornamentali, ciclamini di ogni misura, vasi di Deruta e tunisini, creatività a tema con l’evento, miele, prodotti derivati dalla terra, artigianato in legno, fiori e piante artificiali e in legno, bigiotteria con pietre naturali e motivi floreali.

“Questa è molto più di una mostra-mercato: è un’occasione per celebrare la creatività, la cura e la passione di chi coltiva, crea e porta colore nelle nostre città” – ha detto Carmen Lisa Carella, organizzatrice dell’evento e titolare di My Love Eventi – La versione autunnale è nata proprio dal desiderio di rispondere al pubblico, che ci ha chiesto di tornare anche in questa stagione, per riscoprire la bellezza dei fiori in un’atmosfera più intima e calda”.

Come ogni anno, sono attesi migliaia di visitatori, pronti a fare acquisti. L’appuntamento è dalle 9 alle 20, sia per la giornata di sabato che per quella di domenica. 

Per informazioni: WhatsApp 3279166211


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Ascoli Piceno
La Città in Fiore
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

