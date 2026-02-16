Autonomia, Calderoli accelera: "Intese definite, mercoledì il passaggio in Cdm con i Governatori"

Svolta decisiva nel percorso per l’attribuzione di nuove competenze regionali. Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, ha incontrato oggi presso la sede del Dipartimento i governatori di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Al centro del vertice, la definizione delle pre-intese firmate lo scorso novembre su materie chiave: protezione civile, professioni, previdenza complementare, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica.

Al termine della riunione, il Ministro ha confermato che il dossier è pronto per il tavolo del Governo: “L’incontro ha avuto esito positivo: gli schemi di intesa preliminare, già concordati con gli altri ministeri, sono definiti e pronti per essere portati in Consiglio dei Ministri.

C’è piena sintonia con i 4 governatori, che parteciperanno alla seduta del Cdm di mercoledì durante la quale si tratteranno gli schemi di intesa preliminare. Il cammino dell’Autonomia per le Regioni prosegue anche su questo fronte e confido che anche altre realtà potranno seguirlo, al di là degli schieramenti ideologici e per partito preso”.