Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 19:27
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Autonomia, Calderoli accelera: "Intese definite, mercoledì il passaggio in Cdm con i Governatori"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Autonomia, Calderoli accelera: "Intese definite, mercoledì il passaggio in Cdm con i Governatori"

"Durante la seduta si tratteranno gli schemi di intesa preliminare".

(Prima Pagina News)
Lunedì 16 Febbraio 2026
Roma - 16 feb 2026 (Prima Pagina News)

"Durante la seduta si tratteranno gli schemi di intesa preliminare".

Svolta decisiva nel percorso per l’attribuzione di nuove competenze regionali. Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, ha incontrato oggi presso la sede del Dipartimento i governatori di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Al centro del vertice, la definizione delle pre-intese firmate lo scorso novembre su materie chiave: protezione civile, professioni, previdenza complementare, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica.

Al termine della riunione, il Ministro ha confermato che il dossier è pronto per il tavolo del Governo: “L’incontro ha avuto esito positivo: gli schemi di intesa preliminare, già concordati con gli altri ministeri, sono definiti e pronti per essere portati in Consiglio dei Ministri.

C’è piena sintonia con i 4 governatori, che parteciperanno alla seduta del Cdm di mercoledì durante la quale si tratteranno gli schemi di intesa preliminare. Il cammino dell’Autonomia per le Regioni prosegue anche su questo fronte e confido che anche altre realtà potranno seguirlo, al di là degli schieramenti ideologici e per partito preso”.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Autonomia differenziata
Consiglio dei Ministri
PPN
Prima Pagina News
Regioni
Roberto Calderoli
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it