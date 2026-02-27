Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 20:22
Svolta per Roma Capitale: raggiunto l'accordo di massima sul disegno di legge

Intesa tra Governo, Regione e Campidoglio dopo lo stallo: risolti i nodi tecnici tra Meloni, Gualtieri e Rocca per il nuovo assetto dei poteri della città.

Venerdì 27 Febbraio 2026
Roma - 27 feb 2026

Intesa tra Governo, Regione e Campidoglio dopo lo stallo: risolti i nodi tecnici tra Meloni, Gualtieri e Rocca per il nuovo assetto dei poteri della città.

Il percorso per la riforma di Roma Capitale sembra aver imboccato la retta finale.

Nelle ultime ore sarebbe stata raggiunta un'intesa di massima sul disegno di legge, superando la "fumata grigia" che aveva caratterizzato il vertice di ieri tra la premier Giorgia Meloni, il sindaco Roberto Gualtieri e il governatore del Lazio Francesco Rocca.

La svolta è arrivata grazie a una serie di riunioni tecniche serrate che hanno permesso di limare le divergenze e convergere verso un testo condiviso.

Il via libera definitivo al provvedimento appare ormai imminente, segnando un passaggio cruciale per il conferimento di nuovi poteri e risorse necessari alla gestione della funzione di Capitale d'Italia.


