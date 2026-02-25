Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 18:45
Breaking news infrastrutture - Artico: Italia prima volta host 'Polar Dialogue' al CNR Roma, 35 Paesi su scienza e geopolitica polare

Il 3-4 marzo al CNR di Roma l'Arctic Circle Forum riunisce esperti globali su sfide artiche, antartiche e himalayane, con Bernini, Tajani e principe Alberto II.

(Prima Pagina News)
Mercoledì 25 Febbraio 2026
Roma - 25 feb 2026 (Prima Pagina News)

Il 3-4 marzo al CNR di Roma l'Arctic Circle Forum riunisce esperti globali su sfide artiche, antartiche e himalayane, con Bernini, Tajani e principe Alberto II.

Roma accoglie per la prima volta l'Arctic Circle Rome Forum - Polar Dialogue, in programma il 3 e 4 marzo nella sede CNR di Piazzale Aldo Moro.

L'evento, organizzato con Mur, CNR, Maeci, Difesa e Masfe, raduna decisori, scienziati e comunità indigene da oltre 35 nazioni. 

Al centro, il nesso tra ricerca polare e geopolitica in un mondo in mutamento. Il programma ruota su cinque pilastri – scienza, diplomazia, sicurezza, formazione, ricerca – affrontando monitoraggio climatico, accesso rotte artiche e standard internazionali.

Dibattiti su Artico, Antartico e Terzo Polo himalayano enfatizzano dati come leva per influenza e cooperazione. Presenti ministra Anna Maria Bernini, vicepremier Antonio Tajani e sottosegretaria Isabella Rauti.

I relatori includono il principe Alberto II di Monaco, Olafur Ragnar Grimsson (Islanda), Eivind Vad Petersson (Norvegia) ed Elina Valtonen (Finlandia). Voci indigene come Sara Olsvig (Groenlandia) e Per-Olof Nutti (Saami Council) si uniscono a esperti dell'Arctic Science Council. L'Italia si afferma piattaforma di dialogo polare.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

PPN
Prima Pagina News
