Breaking news Infrastrutture - Genzano: 3 milioni per efficientamento energetico case Ater, cappotto termico e rifacimento impianti

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?
A Genzano di Roma arrivano 3 milioni di euro per modernizzare le case popolari Ater con cappotto termico e nuovi impianti energetici. La sinergia tra Regione Lazio, Ministero Infrastrutture e Ater rivoluziona l'efficienza abitativa nel Lazio.
A Genzano di Roma arrivano 3 milioni di euro per modernizzare le case popolari Ater con cappotto termico e nuovi impianti energetici. La sinergia tra Regione Lazio, Ministero Infrastrutture e Ater rivoluziona l'efficienza abitativa nel Lazio.
Gli edifici Ater in via Ugo La Malfa beneficeranno di un rifacimento completo degli impianti e dell'installazione del cappotto termico. Queste opere garantiscono un salto qualitativo in termini di risparmio energetico e comfort abitativo.
Gli interventi allineano il patrimonio pubblico agli standard normativi più avanzati. La collaborazione tra Regione Lazio, Ministero delle Infrastrutture e Ater Provincia di Roma ha sbloccato i fondi necessari.
L'assessorato alle Politiche abitative ha coordinato il sopralluogo sui cantieri già attivi. Tale modello di cooperazione può ispirare altri progetti di rigenerazione urbana nel territorio.
I residenti godranno di ridotte bollette energetiche e maggiore sostenibilità ambientale. Gli adeguamenti termici migliorano l'isolamento e riducono le emissioni.
Genzano diventa un esempio di politiche abitative innovative e attente all'efficienza.