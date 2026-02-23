Breaking news Infrastrutture - Record di Trenord per le Olimpiadi: 1,3 mln di passeggeri extra e boom sulla linea Valtellina (+64%)

Hai dimenticato la password? Clicca qui
(Prima Pagina News)
Lunedì 23 Febbraio 2026
Milano - 23 feb 2026 (Prima Pagina News)

Si chiude la parentesi olimpica con numeri senza precedenti per il trasporto ferroviario lombardo: potenziamento straordinario da 2.500 corse al giorno.

Il sipario sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 cala con un bilancio trionfale non solo per gli atleti, ma anche per la macchina dei trasporti lombarda.

Trenord ha ufficializzato oggi i dati relativi alle settimane dei Giochi: dal 6 al 22 febbraio, 1,3 milioni di viaggiatori si sono aggiunti al flusso ordinario, segnando un incremento del 10% e portando il totale dei viaggi sull'intera rete a quota 13,9 milioni.

Un risultato reso possibile da uno sforzo logistico imponente, con un potenziamento dell'offerta di oltre 200mila treni*km, pari a 120 corse aggiuntive ogni giorno.

L'exploit più significativo riguarda il collegamento tra Milano e la Valtellina, spina dorsale degli spostamenti verso le sedi di gara montane. La linea, riorganizzata con frequenze ogni 30 minuti e un servizio quasi non-stop dalle 4:00 alle 3:00 del mattino, è stata scelta da 483mila passeggeri, registrando un incredibile +64% rispetto alle frequentazioni abituali.

Anche le linee suburbane di Milano hanno retto l'urto dei grandi eventi (Santagiulia, Rho, Scalo Romana), trasportando 6 milioni di persone (+15%).

"Un risultato importante che dimostra l'efficienza del servizio trasportistico della Lombardia", ha commentato l'assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente. "Accanto alle 30 medaglie vinte dall'Italia, possiamo annoverare anche il 'record' del servizio ferroviario, capace di far viaggiare centinaia di migliaia di persone in maniera puntuale".

Per garantire la regolarità delle oltre 2.500 corse quotidiane, Trenord ha messo in campo una task force di assistenza e security per un totale di 17mila ore di presidio in stazioni e convogli, prolungando l'orario di apertura delle biglietterie nei principali snodi (Centrale, Garibaldi, Cadorna, Malpensa).

Il successo è stato accompagnato anche da una massiccia campagna di comunicazione: lo spot "Grazie alla passione che ci muove", lanciato a novembre 2025, ha totalizzato oltre 100 milioni di visualizzazioni, spingendo la mobilità sostenibile come scelta vincente per raggiungere le venue olimpiche.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#Infrastrutture
#MilanoCortina2026
#Trasporti
#Trenord
Prima Pagina News
