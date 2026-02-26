Breaking news infrastrutture - Avvio lavori raddoppio Salaria a Rieti: Pezzopane (Unindustria) esalta l'impatto per imprese e sviluppo locale

L'avvio dei lavori per il raddoppio della Salaria nel tratto tra Osteria Nuova e San Giovanni Reatino segna una svolta epocale per le infrastrutture laziali. Questa opera di adeguamento a quattro corsie rompe finalmente l'isolamento logistico che da decenni penalizza la provincia di Rieti, favorendo lo sviluppo economico del territorio.

Marco Pezzopane, presidente del Comitato Piccola Industria di Unindustria Rieti, sottolinea l'importanza strategica del progetto. "Non si tratta solo di un'infrastruttura, ma di una condizione essenziale per la competitività delle imprese locali", afferma. Il potenziamento della via Salaria velocizza i collegamenti verso Roma, migliorando la sicurezza e riducendo i tempi di percorrenza.

Frutto di un impegno condiviso tra enti istituzionali, questo primo stralcio rappresenta l'inizio di un cronoprogramma definito. Garantire tempi certi per il completamento è cruciale per attrarre nuovi investimenti e sostenere il tessuto socio-economico di Rieti e dell'intero Lazio. L'opera rafforza la rete viaria nazionale, promuovendo crescita e opportunità per le piccole industrie.

Con maggiore fluidità nei trasporti, Rieti guadagna in attrattività per aziende e logistica. Il raddoppio Salaria non è solo un intervento tecnico, ma un motore per la ripresa economica post-pandemia, con benefici che si estenderanno a tutto il Centro Italia.