Breaking news infrastrutture - Sovrappasso Banne Trieste: assessore Fvg Amirante annuncia soluzione imminente e lavori manutenzione

L'assessora regionale alle Infrastrutture e Territorio del Friuli Venezia Giulia, Cristina Amirante, porta notizie positive sul sovrappasso di Banne a Trieste. Dal dicembre 2024, dopo l'acquisizione della struttura da parte dell'Ente di decentramento regionale (Edr), la Regione ha agito con tempestività, avviando verifiche normative e interventi per la sicurezza.

Le ispezioni, condotte secondo il Decreto Ponti del 2022, hanno classificato il manufatto in classe di attenzione Media. Questo significa necessità di manutenzione programmata e controlli periodici, senza criticità strutturali immediate, con lavori sui giunti in partenza a breve per ripristino totale.

La situazione è sotto stretto monitoraggio, garantendo la sicurezza di utenti e territorio. L'impegno regionale dimostra efficienza nella gestione infrastrutturale, priorizzando funzionalità e prevenzione per una mobilità fluida in area triestina.