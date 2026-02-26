Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 18:45
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news infrastrutture - Sovrappasso Banne Trieste: assessore Fvg Amirante annuncia soluzione imminente e lavori manutenzione
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news infrastrutture - Sovrappasso Banne Trieste: assessore Fvg Amirante annuncia soluzione imminente e lavori manutenzione

Sovrappasso di Banne a Trieste verso la piena funzionalità: l'assessore regionale Cristina Amirante conferma interventi rapidi sui giunti. Classe di attenzione Media, sicurezza garantita e monitoraggio costante.

(Prima Pagina News)
Giovedì 26 Febbraio 2026
Trieste - 26 feb 2026 (Prima Pagina News)

Sovrappasso di Banne a Trieste verso la piena funzionalità: l'assessore regionale Cristina Amirante conferma interventi rapidi sui giunti. Classe di attenzione Media, sicurezza garantita e monitoraggio costante.

L'assessora regionale alle Infrastrutture e Territorio del Friuli Venezia Giulia, Cristina Amirante, porta notizie positive sul sovrappasso di Banne a Trieste. Dal dicembre 2024, dopo l'acquisizione della struttura da parte dell'Ente di decentramento regionale (Edr), la Regione ha agito con tempestività, avviando verifiche normative e interventi per la sicurezza.

Le ispezioni, condotte secondo il Decreto Ponti del 2022, hanno classificato il manufatto in classe di attenzione Media. Questo significa necessità di manutenzione programmata e controlli periodici, senza criticità strutturali immediate, con lavori sui giunti in partenza a breve per ripristino totale.

La situazione è sotto stretto monitoraggio, garantendo la sicurezza di utenti e territorio. L'impegno regionale dimostra efficienza nella gestione infrastrutturale, priorizzando funzionalità e prevenzione per una mobilità fluida in area triestina.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#InfrastruttureFvg
#ManutenzionePonti
#SovrappassoBanne
#TriesteViabilità
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it