Aggiornato alle 16:03
Breaking news infrastrutture - Fs, nuovo spot per Milano Cortina 2026

Il Gruppo Fs, Mobility Premium Partner dei Giochi, racconta nello spot la sfida di una mobilità sostenibile e inclusiva al servizio dell’Italia olimpica.

(Prima Pagina News)
Sabato 29 Novembre 2025
Roma - 29 nov 2025 (Prima Pagina News)

Il Gruppo Fs, Mobility Premium Partner dei Giochi, racconta nello spot la sfida di una mobilità sostenibile e inclusiva al servizio dell'Italia olimpica.

Il Gruppo Fs lancia una nuova versione dello spot istituzionale “L’emozione di essere italiani” dedicata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, di cui è Mobility Premium Partner. Lo spot mette al centro i valori dello sport, l’orgoglio nazionale e l’impegno per una mobilità sostenibile e inclusiva, capace di accompagnare atleti, tifosi e cittadini verso uno degli appuntamenti più attesi del prossimo triennio.

La campagna è in onda sui principali canali televisivi e racconta il ruolo di Fs nel garantire un sistema di trasporti all’altezza di un evento che coinvolgerà Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. Il focus è sul potenziamento dei collegamenti ferroviari e stradali, sulla riqualificazione di stazioni e infrastrutture e sulla capacità di gestire flussi di milioni di persone in modo efficiente, sicuro e rispettoso dell’ambiente.

Lo spot si inserisce nella visione del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo, che punta a rafforzare la mobilità del Paese e a colmare i divari territoriali con servizi più capillari e integrati. Nel percorso verso Milano Cortina 2026, questo significa treni e mezzi collettivi più frequenti, soluzioni ad accessibilità migliorata per le persone con disabilità e un modello di trasporto che riduca l’impatto ambientale, in linea con lo spirito olimpico e paralimpico.

Accanto alla campagna video, Fs lega la propria immagine anche alla grande mostra “Le ferrovie d’Italia (1861-2025). Dall’Unità nazionale alle sfide del futuro”, ospitata al Vittoriano nell’ambito delle celebrazioni per i 120 anni delle Ferrovie dello Stato. Il racconto del passato e del futuro del trasporto ferroviario si intreccia così con la sfida di Milano Cortina 2026, presentando il sistema ferroviario come una delle infrastrutture chiave per la crescita economica, turistica e culturale del Paese.

Essere Mobility Premium Partner dei Giochi significa per il Gruppo Fs assumere un ruolo strategico nella gestione della mobilità complessiva dell’evento. Le società che presidiano la rete ferroviaria e stradale, insieme a quelle dedicate al trasporto passeggeri e merci, lavorano in modo integrato per attivare collegamenti dedicati, potenziare l’offerta di servizi e lasciare in eredità al Paese un sistema di trasporti più moderno, resiliente e sostenibile, che continuerà a servire territori e comunità anche dopo la chiusura dei Giochi.


