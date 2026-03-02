Breaking news Infrastrutture - Lazio: raddoppio Via Salaria, il M5S rivendica la paternità dell'opera

"Esprimiamo soddisfazione per l'avvio dei lavori di raddoppio della carreggiata della Salaria, con la rettifica del segmento più pericoloso tra Ornaro e Poggio San Lorenzo e la realizzazione di una galleria.

Un'opera strategica per la sicurezza e lo sviluppo del territorio reatino e sabino, frutto di un lavoro istituzionale avviato nella scorsa legislatura.

L'infrastruttura era stata infatti inserita tra le 59 opere del piano 'Italia Veloce', annunciato nel luglio 2020 dall'allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con la nomina a Commissario straordinario dell'ingegner Fulvio Soccodato di Anas, e ricompresa nel Decreto Rilancio per sostenere la ripartenza post-pandemica.

Il nuovo cantiere si inserisce in un percorso già avviato che aveva consentito di sbloccare interventi concreti come la rotatoria di Passo Corese, le terze corsie nei pressi di Fara in Sabina e i nuovi svincoli di Rieti.

È doveroso ricordare che il risultato odierno è il frutto di uno sforzo istituzionale condiviso e costruito negli anni precedenti, e non può essere attribuito esclusivamente a chi oggi governa.

Continueremo a vigilare affinché l'intervento non resti isolato e si proceda al completamento del raddoppio a quattro corsie anche nel tratto tra Osteria Nuova e Passo Corese, come previsto dal Decreto Legge 34/2020. Il territorio reatino e sabino merita un'infrastruttura moderna, sicura e adeguate alle esigenze di mobilità".

È quanto dichiarano, in una nota, Ilaria Fontana, deputata M5s, Valerio Novelli, consigliere regionale M5s Lazio, Roberto Casanica, coordinatore provinciale Rieti, Gabriele Lorenzoni, già deputato.