Breaking news Infrastrutture - Lazio, Trenitalia: circolazione sospesa tra le stazioni di Latina e Formia-Gaeta

(Prima Pagina News)
Venerdì 27 Febbraio 2026
Roma - 27 feb 2026 (Prima Pagina News)

Dalle ore 23:20 del 27 febbraio alle ore 03:00 del 2 marzo 2026, previsto servizio bus.

"Per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Roma – Napoli via Formia, dalle ore 23:20 del 27 febbraio alle ore 03:00 del 2 marzo 2026 la circolazione ferroviaria è sospesa fra le stazioni di Latina e Formia-Gaeta.

I treni del Regionale di Trenitalia delle linee Roma Termini – Napoli centrale (Via Formia), Roma Termini – Latina, Roma Termini – Formia-Gaeta, Roma Termini – Minturno – Scauri, Roma Termini – Sessa Aurunca, Roma Termini – Villa Literno, Roma Termini – Benevento subiscono modifiche d’orario, cancellazioni totali o parziali e variazioni.

Previsto servizio bus fra le stazioni di Latina e Minturno, Sessa A. e Latina, Minturno e Roma Termini, Villa Literno e Caserta, Aversa e Caserta.

Il bus programmato RM277 (Formia 23:55 – Minturno 00:11) il 27 e il 28 febbraio è cancellato e sostituito con il bus RM53C (Latina 23:05 - Minturno 01:26).

I treni InterCity delle linee Milano – Napoli/Salerno/Reggio Calabria, Roma – Napoli/Battipaglia/Taranto, Torino – Salerno, Napoli – Prato, Napoli – Sestri Levante, Reggio Cal. – Roma, Roma – Salerno/Siracusa/Palermo e InterCity Notte delle linee Roma – Siracusa/Palermo e Torino – Salerno/Reggio Calabria subiscono modifiche di orario e/o di percorso anche con perdita delle fermate intermedie di Latina, Formia e Aversa. Previsti bus sostitutivi per alcuni InterCity.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto.

Sui bus non è ammesso il trasporto bici e monopattini elettrici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.

 I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati. Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia.

Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21".

E' quanto rende noto Trenitalia.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#Infomobilità
#Lazio
#Trasporti
#Trenitalia
