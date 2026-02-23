Breaking news infrastrutture - “Muoviamo il Paese e costruiamo il futuro”: a Roma il convegno Cisl su investimenti e grandi opere

Roma si prepara a diventare il baricentro del confronto nazionale sulle infrastrutture, grazie all’iniziativa unitaria promossa da Filca Cisl e Fit Cisl all’Hotel Quirinale.

Il convegno, dal titolo “Muoviamo il Paese e costruiamo il futuro. Le sinergie vincenti”, punta a mettere attorno allo stesso tavolo il mondo delle costruzioni e quello dei trasporti per discutere di investimenti, sicurezza, qualità del lavoro e strategie industriali di lungo periodo.

L’obiettivo è valorizzare la sinergia tra i due settori, decisiva per modernizzare il sistema Paese e rendere più efficiente la mobilità di persone e merci.

Ad aprire i lavori saranno i segretari generali di Filca Cisl e Fit Cisl, Ottavio De Luca e Salvatore Pellecchia, chiamati a delineare le priorità del sindacato su cantieri, grandi opere, reti ferroviarie, portuali e stradali.

A seguire è previsto l’intervento di Marcello Fiori, direttore generale Inail, che porterà il punto di vista su sicurezza, prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, temi centrali in un comparto ad alta intensità di manodopera.

Nel programma figura anche il contributo di Carmine Cascella, RLST di Sito Liguria, per evidenziare le criticità e le buone pratiche direttamente dai territori. Il cuore dell’iniziativa sarà la tavola rotonda dedicata alle politiche infrastrutturali e ai fabbisogni futuri del Paese.

Al confronto parteciperanno, insieme a De Luca e Pellecchia, il sottosegretario al MIT Tullio Ferrante e il presidente della Commissione Trasporti della Camera, Salvatore Deidda, a conferma del rilievo istituzionale dell’appuntamento.

Il dialogo tra sindacato, governo e Parlamento punterà a individuare strumenti concreti per accelerare gli investimenti, sbloccare i cantieri strategici e garantire regole chiare per imprese e lavoratori.

Le conclusioni saranno affidate alla leader Cisl, Daniela Fumarola, che traccerà la visione confederale su infrastrutture, sviluppo sostenibile e buona occupazione.

Il messaggio atteso è quello di un sindacato capace di fare proposta, promuovere alleanze e presidiare la qualità del lavoro lungo tutta la filiera, dalle costruzioni alla logistica.

Il convegno punta così a rafforzare il ruolo di Filca e Fit come attori centrali nelle scelte che riguardano il futuro delle reti materiali del Paese, con lo sguardo rivolto alla transizione verde, alle nuove tecnologie e alla coesione sociale.