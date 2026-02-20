Breaking news Infrastrutture - Porti: Annalisa Tardino nuova Presidente dell'Adsp del Mare di Sicilia Occidentale

Hai dimenticato la password? Clicca qui
(Prima Pagina News)
Venerdì 20 Febbraio 2026
Palermo - 20 feb 2026 (Prima Pagina News)

Intesa tra il ministro Salvini e il governatore Schifani per la guida dell'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale: Annalisa Tardino accetta la sfida del mandato puntando su correttezza e competenza per il rilancio degli scali strategici, in attesa del passaggio finale nelle commissioni parlamentari.

Svolta ai vertici della portualità siciliana: Annalisa Tardino è la nuova presidente dell’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare di Sicilia Occidentale.

La designazione, che giunge al termine di una fase di transizione e analisi tecnica dei dossier, segna l'avvio di una nuova governance per gli scali di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle.

La nomina nasce dalla sinergia istituzionale tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Presidenza della Regione Siciliana, finalizzata a dare continuità e slancio agli investimenti infrastrutturali e alla competitività logistica della Sicilia occidentale nel bacino del Mediterraneo.

A margine dell'annuncio, la neopresidente Tardino ha rilasciato una nota ufficiale in cui ripercorre il percorso che ha portato alla sua designazione e traccia le linee guida del suo mandato: “Non sono stati mesi facili, ma se è vero che le difficoltà formano il carattere e ti costringono a imparare alla svelta, per me è stato così.

La decisione del ministro Matteo Salvini e del presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, di nominarmi presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale mi riempie quindi di orgoglio e, sia pure con la prudenza e il rispetto istituzionale per le audizioni in Parlamento che dovranno suggellare questa scelta e completare l’iter di nomina, mi fornisce un’eccezionale spinta per procedere sulla strada imboccata nell’interesse dei porti che mi sono stati affidati.

Sono sempre più convinta che il lavoro e la correttezza paghino, e questi saranno i fari che impronteranno la mia presidenza, contando su una squadra di collaboratori che mi ha consentito di bruciare le tappe e affrontare i dossier aperti con serenità e competenza. Ma la nostra nave ha solo mollato gli ormeggi, oggi ci attende una navigazione che spero, e credo, sicura”.

L’iter di nomina prevede ora il passaggio formale nelle commissioni parlamentari competenti per le audizioni di rito, passaggio che la stessa Tardino ha richiamato per correttezza istituzionale.

La nuova presidenza è chiamata a gestire una fase cruciale per la Sicilia occidentale, tra l'attuazione dei progetti legati al PNRR, il potenziamento delle aree di interfaccia porto-città e lo sviluppo del traffico crocieristico e commerciale, consolidando il ruolo di hub strategico dell'isola.


