Breaking news infrastrutture - Salvini Olimpiadi Milano Cortina 2026: dono all'Italia di lavoro, turismo e infrastrutture moderne

Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, celebra le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 come un trionfo nazionale che sta rivoluzionando sport, economia e mobilità del Paese.

Da Milano, Salvini in videocollegamento al direttivo Lega Sicilia definisce i Giochi "eccezionali", donando all'Italia un'opportunità unica di crescita. Nonostante i "gufi" e i "professionisti del no" – paragonati agli oppositori del Ponte sullo Stretto – l'evento procede spedito, con infrastrutture pronte a ospitare il mondo.

Le Olimpiadi generano migliaia di posti di lavoro nei cantieri, boost al turismo invernale e sviluppo di impianti sportivi durevoli. Milano e Cortina diventano vetrina globale, attirando investimenti e valorizzando autonomie regionali come Lombardia e Veneto.

Salvini replica alla sinistra: "Alla faccia dei no, stiamo vincendo la sfida". I Giochi invernali 2026 consolidano un modello di grandi eventi che unisce sport, infrastrutture moderne e orgoglio nazionale, lasciando eredità concrete per decenni.

Le Olimpiadi Milano-Cortina segnano il riscatto italiano: dal sogno alla realtà vincente.