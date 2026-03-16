Breaking news infrastrutture - Ponte Stretto, PD tuona: "Fino 2030 rubati 2 mld a Sicilia-Calabria per debiti Rfi"

Colpo durissimo sul Ponte sullo Stretto: i senatori PD Antonio Nicita e Nicola Irto (con Rando) accusano il governo di "scippo" miliardario. Risorse ex Fsc del 2025-2026 svaniscono: 2,7 miliardi per il triennio 2026-2029 finiscono a Rfi per debiti riguardanti i treni, riprogrammati sul Ponte solo dal 2030. "Non tecnica, ma propaganda: cantieri fermi per anni, soldi tolti a infrastrutture meridionali".

Salvini glissa al Question Time del 5 febbraio sull’avvio dei lavori. "Quei 2,8 miliardi servivano per Ciclone Harry e frana Niscemi: manca 1,5 mld ricostruzione. Invece, salvataggio Rfi e rinvii sul futuro con costi alle stelle. Basta Sì-No: è il 'Ponte Boh' che sacrifica Sicilia e Calabria".