Aggiornato alle 17:49
Quadrilatero Marche-Umbria, Anas: ad aprile apertura al traffico del Viadotto Mariani a Serra S. Quirico (An)
Breaking news Infrastrutture - Quadrilatero Marche-Umbria, Anas: ad aprile apertura al traffico del Viadotto Mariani a Serra S. Quirico (An)

Questa mattina sopralluogo dell’Assessore alle Infrastrutture della Regione Marche, Francesco Baldelli, durante il varo di una porzione dell’impalcato.

(Prima Pagina News)
Lunedì 26 Gennaio 2026
Ancona - 26 gen 2026

Questa mattina sopralluogo dell’Assessore alle Infrastrutture della Regione Marche, Francesco Baldelli, durante il varo di una porzione dell’impalcato.

Sulla strada statale 76 “della Val d’Esino” (direttrice Perugia-Ancona) sono in corso i lavori di raddoppio a quattro corsie in corrispondenza del viadotto “Mariani”, a Serra San Quirico, che consentiranno di aprire completamente l’ultimo tratto rimasto, di circa 800 metri, nell’ambito della realizzazione del progetto Quadrilatero Marche-Umbria.

Lo rende noto l'Anas.

Questa mattina, durante le operazioni di varo di una porzione dell’impalcato, si è svolto in cantiere un sopralluogo dell’Assessore alle Infrastrutture della Regione Marche, Francesco Baldelli, insieme al responsabile Anas Marche, Andrea Primicerio, e al Responsabile del Progetto Infrastrutturale e Viario della Società Quadrilatero, Claudio Bucci.

I lavori erano stati sospesi in seguito al ritrovamento di rifiuti pericolosi, che aveva reso necessaria una complessa procedura ambientale. Le attività erano poi riprese lo scorso giugno.

L’apertura al traffico è prevista entro aprile.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

PPN
Prima Pagina News
