Breaking news Infrastrutture - Quadrilatero Marche-Umbria, Anas: ad aprile apertura al traffico del Viadotto Mariani a Serra S. Quirico (An)

Questa mattina sopralluogo dell’Assessore alle Infrastrutture della Regione Marche, Francesco Baldelli, durante il varo di una porzione dell’impalcato.
Sulla strada statale 76 “della Val d’Esino” (direttrice Perugia-Ancona) sono in corso i lavori di raddoppio a quattro corsie in corrispondenza del viadotto “Mariani”, a Serra San Quirico, che consentiranno di aprire completamente l’ultimo tratto rimasto, di circa 800 metri, nell’ambito della realizzazione del progetto Quadrilatero Marche-Umbria.
Lo rende noto l'Anas.
Questa mattina, durante le operazioni di varo di una porzione dell’impalcato, si è svolto in cantiere un sopralluogo dell’Assessore alle Infrastrutture della Regione Marche, Francesco Baldelli, insieme al responsabile Anas Marche, Andrea Primicerio, e al Responsabile del Progetto Infrastrutturale e Viario della Società Quadrilatero, Claudio Bucci.
I lavori erano stati sospesi in seguito al ritrovamento di rifiuti pericolosi, che aveva reso necessaria una complessa procedura ambientale. Le attività erano poi riprese lo scorso giugno.
L’apertura al traffico è prevista entro aprile.