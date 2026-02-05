Hai dimenticato la password? Clicca qui
Caso Epstein: dai files emerge l'ombra del miliardario sul Nord-Est, mirava a Villa Barbarigo e al Castello di Duino
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Caso Epstein: dai files emerge l'ombra del miliardario sul Nord-Est, mirava a Villa Barbarigo e al Castello di Duino

Trattative per trasformare i due siti in resort di lusso.

(Prima Pagina News)
Giovedì 05 Febbraio 2026
Trieste - 05 feb 2026 (Prima Pagina News)

Trattative per trasformare i due siti in resort di lusso.

Il nome di Jeffrey Epstein compare nei documenti del Dipartimento di Giustizia statunitense in associazione a prestigiosi asset immobiliari tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Secondo quanto rivelato dal Gruppo Nem e dal quotidiano Il Piccolo, il miliardario americano avrebbe mostrato nel 2011 un forte interesse per l'acquisto di due perle del patrimonio storico italiano: Villa Barbarigo a Valsanzibio (Padova) e il Castello di Duino (Trieste).

Dallo scambio di email datate gennaio 2011, emerge una trattativa per la seicentesca Villa Barbarigo, nota per il suo giardino monumentale tra i più celebri d'Europa.

A gestire l'affare sarebbe stata un'agenzia immobiliare di Ronchi dei Legionari (Gorizia). Il progetto, dal valore stimato tra i 12 e i 14 milioni di euro, prevedeva la trasformazione della tenuta e degli oltre 200 ettari di terreno in un resort di ultra-lusso.

I file includono business plan, mappe catastali e analisi economiche dettagliate inviate all'intermediario di Epstein, il diplomatico norvegese Terje Rød-Larsen.

Ancora più avanzata apparirebbe la trattativa per il Castello di Duino. Nei documenti, il castello viene presentato come sede di incontri internazionali di altissimo profilo, citando presenze di reali di Spagna e Inghilterra e riunioni della Trilateral Commission con David Rockefeller.

Epstein avrebbe valutato un investimento iniziale di 20 milioni di euro (poi saliti a 30) per la dimora dei Conti della Torre e Tasso, completa di spiaggia privata. Sebbene fosse già stato fissato un appuntamento per una visita ufficiale, l'operazione subì rinvii fino allo stop definitivo delle trattative. Le carte rivelano un fitto scambio di informazioni tecniche tra l'agenzia friulana e gli emissari del miliardario.

Sebbene le compravendite non siano andate in porto, la precisione dei dati contabili e gestionali rinvenuti nei file testimonia come l'area del Nord-Est fosse finita sotto i radar di Epstein per la creazione di un network di residenze esclusive in Italia.


