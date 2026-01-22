Confcommercio: economia italiana in miglioramento, Pil 2026 a +0,9%

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?
Ripresa trainata dal risveglio della domanda interna, che ha mostrato un'accelerazione significativa nell'ultimo trimestre, culminando con un ottimo +1% registrato a dicembre.
L’economia italiana apre il 2026 con segnali incoraggianti. Secondo l’ultimo rapporto congiunturale dell’Ufficio Studi di Confcommercio, il Prodotto Interno Lordo è stimato in crescita dello 0,9% per l'anno in corso. A trainare la ripresa è il risveglio della domanda interna, che ha mostrato un'accelerazione significativa nell'ultimo trimestre, culminando con un ottimo +1% registrato a dicembre.
I consumi trascinano la crescita
Il cambio di passo è evidente nelle abitudini di spesa degli italiani, sempre più orientate verso il tempo libero e la tecnologia. Tra i dati più rilevanti spiccano:
Torna il clima di fiducia
Per la prima volta dall'inizio del 2024, le vendite al dettaglio reali sono cresciute per due mesi consecutivi. Questo ottimismo è supportato da un netto miglioramento del sentiment:
Le richieste di Sangalli: "Meno tasse e meno burocrazia"
Nonostante i dati positivi, il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, invita alla prudenza e all'azione politica: "Per rendere questa crescita strutturale e non solo episodica, serve ridurre la pressione fiscale su imprese e famiglie, snellire la burocrazia e favorire l'ingresso di giovani e donne nel mondo del lavoro".