Confcommercio: economia italiana in miglioramento, Pil 2026 a +0,9%
Confcommercio: economia italiana in miglioramento, Pil 2026 a +0,9%

Ripresa trainata dal risveglio della domanda interna, che ha mostrato un'accelerazione significativa nell'ultimo trimestre, culminando con un ottimo +1% registrato a dicembre.

(Prima Pagina News)
Giovedì 22 Gennaio 2026
Roma - 22 gen 2026 (Prima Pagina News)

Ripresa trainata dal risveglio della domanda interna, che ha mostrato un'accelerazione significativa nell'ultimo trimestre, culminando con un ottimo +1% registrato a dicembre.

L’economia italiana apre il 2026 con segnali incoraggianti. Secondo l’ultimo rapporto congiunturale dell’Ufficio Studi di Confcommercio, il Prodotto Interno Lordo è stimato in crescita dello 0,9% per l'anno in corso. A trainare la ripresa è il risveglio della domanda interna, che ha mostrato un'accelerazione significativa nell'ultimo trimestre, culminando con un ottimo +1% registrato a dicembre.

I consumi trascinano la crescita

Il cambio di passo è evidente nelle abitudini di spesa degli italiani, sempre più orientate verso il tempo libero e la tecnologia. Tra i dati più rilevanti spiccano:

  • Tempo libero e Cultura: +11,1% (variazione tendenziale a dicembre).
  • Smartphone e PC: +16,4%, confermando la spinta alla digitalizzazione.
  • Shopping ed eventi: Record per il Black Friday (4,9 miliardi di euro, +19,5%) e consumi natalizi in aumento del 2,8% per famiglia.

Torna il clima di fiducia

Per la prima volta dall'inizio del 2024, le vendite al dettaglio reali sono cresciute per due mesi consecutivi. Questo ottimismo è supportato da un netto miglioramento del sentiment:

  • Imprese: Fiducia in crescita costante da settembre (+3% rispetto a luglio).
  • Famiglie: Aumento della fiducia dell'1,7% a dicembre, con una conseguente maggiore propensione alla spesa.
  • Turismo: Contributo sempre positivo, con presenze in rialzo dell’1,6% nel bimestre ottobre-novembre.

Le richieste di Sangalli: "Meno tasse e meno burocrazia"

Nonostante i dati positivi, il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, invita alla prudenza e all'azione politica: "Per rendere questa crescita strutturale e non solo episodica, serve ridurre la pressione fiscale su imprese e famiglie, snellire la burocrazia e favorire l'ingresso di giovani e donne nel mondo del lavoro".


