Corrado Maria Daclon, Fondazione Italia USA: 200 borse di studio per sostenere i giovani

Professor Corrado Maria Daclon, quali sono le novità della Fondazione Italia USA per i giovani nel 2026?

La Fondazione Italia USA ha pubblicato il bando 2026 per 200 borse di studio Next Generation destinate al suo master online “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”.

Le borse di studio saranno dirette a giovani laureati e laureate, allo scopo di favorire opportunità per una crescita professionale in una dimensione internazionale e globale, ed hanno lo scopo di sostenere concretamente i giovani nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali.

Come si svolge il master?

Il master della Fondazione Italia USA è svolto in collaborazione con Agenzia ICE e GEDI Gruppo Editoriale che commissionano il project work, ha l’adesione di personalità istituzionali, è diretto dall’ex ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca prof. Stefania Giannini, con un panel didattico di prestigio internazionale formato da oltre 35 docenti.

Il consiglio di presidenza del master è presieduto dall’ambasciatore Umberto Vattani, presidente Venice International University, già segretario generale del Ministero degli Esteri.

Il master unisce l’insegnamento di competenze specialistiche affiancandolo alla formazione di un pensiero globale e una visione intrinsecamente internazionale, ed ha lo scopo di costruire la preparazione a una conoscenza multidisciplinare che può essere applicata nelle aziende pubbliche e private, nelle multinazionali, nelle amministrazioni governative ed intergovernative, nelle organizzazioni internazionali, nelle startup e piccole-medie imprese innovative.

Il master si svolge sotto il patrocinio dell’UNRIC - United Nations Regional Information Centre, e offre anche orientamento per l’accesso alle carriere internazionali.

Qual è la struttura del master e la durata?

Il master online della Fondazione Italia USA è un corso post laurea di alta formazione di 12 mesi, con un metodo didattico che contiene lezioni dirette e didattica attiva applicativa. Ha la durata di 280 ore, delle quali 120 ore composte da lezioni esclusive videoregistrate in qualità televisiva HD presso gli studi di Cinecittà a Roma o presso le sedi dei docenti, e 160 ore riservate al project work.

Il master è fruibile interamente online tutto l’anno 24 ore al giorno dalla propria piattaforma e-learning, su qualsiasi supporto. Si articola in 5 moduli principali: leadership, made in Italy, comunicazione, marketing, relazioni internazionali.

I contenuti approfonditi sono capacità di leadership e gestione, marketing internazionale e mercati globali, social media e comunicazione, processi di internazionalizzazione, digitalizzazione e strumenti di intelligenza artificiale, geopolitica e relazioni economiche internazionali, diplomazia culturale, economia dell’innovazione, multilateralismo e organizzazioni internazionali, e molti altri.



Al termine del master viene rilasciato il diploma ufficiale della Fondazione Italia USA.



Professor Daclon, come fare per accedere alle borse di studio?

Il sito del master da cui presentare la candidatura è www.masteritaliausa.org, sezione Borse di Studio Next Generation. La selezione dei curricula da ammettere avviene entro 48 ore dalla presentazione della domanda.