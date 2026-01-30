Maturità 2026: Latino al Classico e Matematica allo Scientifico. Tutte le materie della Seconda Prova

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha sciolto le riserve: con la firma del decreto n.13 del 29 gennaio 2026, il Ministro Giuseppe Valditara ha ufficializzato le materie della seconda prova scritta e le discipline che saranno oggetto del colloquio orale per l'Esame di Stato 2026.

Nessuna "combo" o scelta esotica: si prosegue nel solco della tradizione e dell'alternanza tra commissari interni ed esterni.

Per il 2026, il Ministero ha deciso di non avvalersi della doppia materia d'indirizzo, preferendo la concentrazione su un unico ambito disciplinare.

Ecco le scelte principali:

Liceo Classico: torna il Latino. La prova sarà affidata a un commissario esterno.

Liceo Scientifico: confermata Matematica, anch'essa gestita da un docente esterno.

Liceo delle Scienze Umane: la materia caratterizzante sarà Scienze Umane.

Liceo Linguistico: i maturandi affronteranno Lingua e Cultura Straniera 1.



Per quanto riguarda gli Istituti Tecnici, la linea è quella della continuità: Economia Aziendale per Amministrazione Finanza e Marketing, Discipline Turistiche per il Turismo e Sistemi e Reti per l'indirizzo Informatico.

Seguendo la regola dell'alternanza, quest'anno la valutazione della Prima Prova (Italiano) spetterà a un commissario interno, mentre la Seconda Prova sarà corretta da un esterno.

La vera sfida della Maturità 2026 si sposta sul colloquio orale. La riforma Valditara ha eliminato il sorteggio del "documento" e i collegamenti interdisciplinari forzati, puntando su un'interrogazione mirata su quattro discipline specifiche.

“Da quest’anno si torna all'Esame di Maturità con un orale radicalmente nuovo. Abbiamo tolto la discussione del documento che obbligava a fare collegamenti interdisciplinari forzati, creando inutile apprensione nei ragazzi”, ha dichiarato il Ministro Giuseppe Valditara.

“Abbiamo preferito puntare su un colloquio riferito a quattro discipline, durante il quale il candidato potrà dimostrare non solo il grado di conoscenze raggiunto, ma anche il grado di autonomia e responsabilità acquisito. In una società che ha necessità di riscoprire il valore della maturità, il nuovo esame consente di valorizzare nella sua interezza la persona dello studente”.

Il Ministro ha inoltre sottolineato l'importanza delle attività extracurricolari (sportive e culturali) e ha lanciato un monito preciso: chi si rifiuterà di essere valutato all'orale andrà incontro alla non ammissione o alla ripetizione dell'anno.

Non mancano i motivi di apprensione per gli studenti. La Storia è stata inserita tra le materie dell'orale sia al Classico che allo Scientifico e sarà affidata a un commissario esterno. Al Liceo Classico spunta anche la Matematica in sede di colloquio: una notizia che potrebbe spaventare gli "umanisti puri", mitigata però dal fatto che la materia sarà gestita dal commissario interno (il proprio professore).

Per i Professionali di nuovo ordinamento non esiste una materia "standard". La seconda prova consisterà in un compito costruito ad hoc dalla commissione per accertare le competenze professionali e i nuclei laboratoriali (es. Enogastronomia per l'Alberghiero), valorizzando l'aspetto pratico del percorso di studi.

L'esame orale seguirà questo schema: si inizia con un'auto-riflessione, cioé una breve analisi del proprio percorso scolastico; segue la verifica disciplinare, consistente nell'interrogazione sulle 4 materie selezionate; quindi, una relazione sull'esperienza di Formazione Scuola-Lavoro; infine, la valutazione delle competenze raggiunte in Educazione Civica e nelle attività extracurricolari.

Tutte le scelte del Ministero dell'Istruzione e del Merito possono essere consultate sul sito https://visualizzamaterieesame.static.istruzione.it/.