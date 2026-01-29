Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 20:49
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news Infrastrutture – Salvini blinda i ponti sul Po: 50 milioni nel biennio 2027-2028 per la sicurezza
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news Infrastrutture – Salvini blinda i ponti sul Po: 50 milioni nel biennio 2027-2028 per la sicurezza

Al via la ricognizione totale del bacino.

(Prima Pagina News)
Giovedì 29 Gennaio 2026
Roma - 29 gen 2026 (Prima Pagina News)

Al via la ricognizione totale del bacino.

Nuovi investimenti in arrivo per le arterie vitali del Nord Italia.

Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato durante il question time al Senato lo stanziamento di 50 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza dei ponti lungo il bacino del Po per il biennio 2027-2028.

Salvini ha rassicurato sulla continuità dei cantieri già aperti, confermando che le risorse precedentemente assegnate restano "pienamente disponibili".

L'iniezione di nuovi capitali, inserita nell'ultima Legge di Bilancio, punta a dare respiro a una programmazione di lungo periodo per il monitoraggio e il consolidamento statico delle strutture che attraversano il Grande Fiume.

Oltre al piano finanziario, il Ministro ha dato il via a una vasta operazione di monitoraggio tecnico: è stata richiesta agli uffici del MIT una ricognizione completa di tutti i manufatti lungo l'intero corso del Po. L'obiettivo è definire con precisione lo stato di salute di ogni singolo ponte per stabilire una gerarchia di priorità negli interventi di manutenzione straordinaria.

"La sicurezza delle infrastrutture è una priorità assoluta", ha ribadito il leader della Lega, sottolineando l'importanza strategica di garantire la piena efficienza della rete viaria padana per l'economia dell'intero Paese.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#Infrastrutture
#LavoriPubblici
#logistica
#Mit
#Po
#Ponti
#salvini
#SicurezzaStradale
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it