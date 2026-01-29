Breaking news Infrastrutture – Salvini blinda i ponti sul Po: 50 milioni nel biennio 2027-2028 per la sicurezza

Nuovi investimenti in arrivo per le arterie vitali del Nord Italia.

Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato durante il question time al Senato lo stanziamento di 50 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza dei ponti lungo il bacino del Po per il biennio 2027-2028.

Salvini ha rassicurato sulla continuità dei cantieri già aperti, confermando che le risorse precedentemente assegnate restano "pienamente disponibili".

L'iniezione di nuovi capitali, inserita nell'ultima Legge di Bilancio, punta a dare respiro a una programmazione di lungo periodo per il monitoraggio e il consolidamento statico delle strutture che attraversano il Grande Fiume.

Oltre al piano finanziario, il Ministro ha dato il via a una vasta operazione di monitoraggio tecnico: è stata richiesta agli uffici del MIT una ricognizione completa di tutti i manufatti lungo l'intero corso del Po. L'obiettivo è definire con precisione lo stato di salute di ogni singolo ponte per stabilire una gerarchia di priorità negli interventi di manutenzione straordinaria.

"La sicurezza delle infrastrutture è una priorità assoluta", ha ribadito il leader della Lega, sottolineando l'importanza strategica di garantire la piena efficienza della rete viaria padana per l'economia dell'intero Paese.