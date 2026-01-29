Breaking news Infrastrutture – Maratea (Pz), Anas: abbattuto l’ultimo diaframma della galleria Acquafredda, tracciato più sicuro sulla SS18

Svolta decisiva per la viabilità della costa tirrenica. Anas ha annunciato oggi l'abbattimento dell'ultimo diaframma della galleria "Acquafredda", un tunnel di circa 400 metri situato lungo la Strada Statale 18 "Tirrena Inferiore".

Il completamento dello scavo segna un passo avanti fondamentale per la messa in sicurezza del collegamento tra Basilicata e Campania.

L’opera fa parte di un maxi-intervento da 47 milioni di euro (di cui 20 finanziati dalla Regione Basilicata) volto a creare un’alternativa al tracciato storico, storicamente minacciato dalla caduta massi.

Lo scavo del secondo tunnel della Galleria dei Crivi (540 metri) è in fase avanzata. Per ultimarlo, è in corso il consolidamento di una parete rocciosa di 20.000 metri quadrati con reti speciali in aderenza.

L’ultimazione complessiva del primo stralcio è fissata per la primavera del 2027, nonostante le complessità logistiche legate alla necessità di mantenere aperta la SS18 durante la stagione turistica.

Anas ha confermato che procedono parallelamente i lavori per il bypass temporaneo nell'area della frana di Castrocucco. Per quanto riguarda la soluzione definitiva, è in fase di ultimazione il Progetto di Fattibilità (Pfte) per una variante interamente in galleria (investimento da 56 milioni di euro).

La Conferenza dei Servizi è prevista per la primavera 2026. L'obiettivo è appaltare i lavori entro la fine del prossimo anno, con una durata stimata del cantiere di circa tre anni.

Alla cerimonia hanno preso parte il vicepresidente della Regione Pasquale Pepe, il responsabile Anas Basilicata Giancarlo Luongo e il sindaco di Maratea Cesare Albanese, che hanno sottolineato l'importanza dell'opera per l'economia turistica locale.