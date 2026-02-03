Medjugorje, Paganelli: "Dolore per scomparsa prof. Resch"

“Apprendo con dolore la scomparsa del Prof. Andreas Resch. Era noto per le sue attività di esperto di psicologia clinica, di collaboratore con la Commissione Vaticana per la Canonizzazione dei Santi, ma anche per il ministero sacerdotale svolto all’interno dell’Ordine dei Redentoristi.

Il docente viene ricordato inoltre per aver guidato l’ultima grande ricerca medica sui veggenti di Medjugorje che aveva rappresentato la base scientifica per i lavori della Commissione Riuini. La stessa aveva espresso un parere positivo sulle mariofanie dei primi giorni incominciate, secondo i sei all’epoca ragazzi, il 24 giugno 1981”.

Lo dichiara il giornalista cattolico, Marco Paganelli, autore del libro pubblicato dalle Edizioni Segno dal titolo “Medjugorje, il verdetto del Papa: la Chiesa entra nei dieci segreti” (testo che contiene una intervista ad Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede).

“Questo grande uomo di scienza ha fornito indicazioni preziose sulla buona fede dei veggenti, definiti formalmente presunti al pari delle apparizioni, invitandoci a guardare quei frutti che hanno ottenuto il massimo risultato positivo, il Nihil Obstat, espresso dalle autorità d’ Oltretevere nel 2024”, conclude lo scrittore.