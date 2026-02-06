Hai dimenticato la password? Clicca qui
Venerdì 06 Febbraio 2026
Nel 2026 si apre una stagione cruciale di nomine al vertice delle grandi partecipate pubbliche e delle authority: governo sotto pressione tra equilibri politici, pesi istituzionali e avvertimenti sui rischi per il sistema Paese.

(Prima Pagina News)
Venerdì 06 Febbraio 2026
Roma - 06 feb 2026 (Prima Pagina News)

Il triennio 2025-2027 è segnato da un’ondata di rinnovi nei consigli di amministrazione delle società partecipate dal Mef, con decine di cariche in scadenza tra energia, trasporti, difesa e servizi finanziari. Entro la primavera 2026 il governo dovrà esprimere la nuova governance di alcuni colossi come Eni, Enel, Terna, Leonardo e Poste, oltre a intervenire sulle authority che regolano snodi chiave dell’economia. È una partita che va oltre il semplice spoils system, perché impatta sulla capacità dell’Italia di reggere la transizione energetica, la modernizzazione infrastrutturale e l’attuazione dei programmi legati al Pnrr.

Nel settore infrastrutturale e dei servizi di rete, le scelte sui vertici delle partecipate incidono direttamente sulla programmazione delle opere e sui tempi di realizzazione. Aziende come Terna e Snam sono centrali per la sicurezza energetica, la gestione delle reti e l’integrazione delle rinnovabili, mentre Ferrovie dello Stato è chiamata a guidare il potenziamento dell’alta velocità e il rilancio del trasporto regionale soprattutto nel Mezzogiorno. Le nomine diventano quindi una leva per accelerare i cantieri strategici o, al contrario, un fattore di rallentamento se prevalgono logiche spartitorie rispetto alla continuità industriale e alla competenza manageriale.

La partita delle poltrone di Stato resta uno dei terreni dove maggioranza e opposizioni misurano rapporti di forza, fedeltà e bilanciamento tra i diversi partiti. Il rischio, denunciato da anni nel dibattito pubblico, è che la lottizzazione prevalga sulla selezione di profili indipendenti e con esperienza specifica nei settori regolati, con effetti a catena sulla credibilità del sistema Paese verso mercati e investitori. In questo contesto la trasparenza dei criteri, la qualità delle procedure di selezione e la capacità di garantire stabilità gestionale diventano elementi decisivi per evitare che le nomine si trasformino in un “valzer” continuo e dannoso per la programmazione di lungo periodo.

Nel raccontare la corsa alle poltrone pubbliche, un ruolo centrale è svolto dall’informazione economico-finanziaria indipendente, che segue da vicino i dossier sulle partecipate, sui conflitti di interesse e sulle dinamiche di potere intorno alle nomine. Il blog di Gianni Dragoni, giornalista di lungo corso e firma storica del Sole 24 Ore, è tra le piattaforme che da anni monitorano con continuità il tema delle nomine, analizzandone implicazioni politiche, industriali e di governance. Attraverso inchieste, approfondimenti e rubriche dedicate, Dragoni contribuisce a mantenere alta l’attenzione su come vengono scelti i vertici delle società di Stato e su quali effetti queste decisioni producano per i conti pubblici, i cittadini e la competitività dell’economia italiana.


