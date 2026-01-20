Hai dimenticato la password? Clicca qui
Nord Corea: Kim Jong Un licenzia in pubblico il suo vice primo ministro

"Una capra attaccata a un carro", così il leader nordcoreano ha definito Yang Seung-ho nel corso di una cerimonia a cui erano presenti i massimi dirigenti di partito

di Renato Narciso
Martedì 20 Gennaio 2026
Pyongyang (Nord Corea) - 20 gen 2026 (Prima Pagina News)

"Una capra attaccata a un carro", così il leader nordcoreano ha definito Yang Seung-ho nel corso di una cerimonia a cui erano presenti i massimi dirigenti di partito

Il “rispettato compagno ”Kim Jong Un, presidente nordcoreano, ha licenziato il vice primo ministro Yang Seung-ho nel corso di una cerimonia che segna il completamento della prima fase di ricostruzione e modernizzazione della Renson Machine-Building Association.

Lo riporta l'agenzia stampa Nord Coreana KCNA.

Il “rispettato compagno” ha dichiarato all'evento che la prima fase della modernizzazione ha dovuto affrontare "un caos artificiale non necessario, causato da dirigenti irresponsabili, maleducati e incapaci, che ha portato a difficoltà e a notevoli danni economici".

Ha sottolineato inoltre che alcuni dirigenti "non erano pronti per la razionalizzazione e la ricostruzione tecnica dell'industria nel Paese nel suo complesso" e ha chiesto di "smettere di fare affidamento su coloro che sono stati abituati al disfattismo, all'irresponsabilità e alla passività per troppo tempo".

Alla fine del discorso Kim Jong Un ha liquidato Yang Seung-ho paragonandolo a "una capra attaccata a un carro".

Tuttavia, il leader non crede che il vice primo ministro abbia commesso azioni antipartito, ma piuttosto che si sia trattato di un errore personale accidentale.

Kim Jong Un ha affermato che nella moderna realtà della Corea del Nord, che si sta muovendo verso ricchezza e prosperità, sono necessari pionieri e veri combattenti, le cui azioni avvicinino un futuro luminoso.

Ha invitato tutti gli alti funzionari a rinfrescare la memoria sui requisiti della politica di modernizzazione del partito e a "fare affidamento su un piano mirato e su una metodologia scientifica per garantire la costruzione di un'economia modernizzata e avanzata sotto la guida dell'attuale generazione, che garantisca in modo affidabile il futuro dello Stato".

Sempre secondo la KCNA, Kim Jong Un ha ricevuto il pieno sostegno dei presenti alla cerimonia, mentre il Primo Ministro Pak Thae-Song ha tagliato il nastro rosso in onore del completamento dei lavori, successivamente il leader nordcoreano ha visitato la Renson Engineering Association.

Kim Jong Un ha affermato che l'attuale momento storico in cui l'economia nazionale sta avviando una crescita stabile e sta attuando una politica di sviluppo delle periferie, richiede di soddisfare la crescente domanda di macchinari.


