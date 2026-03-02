Breaking news Infrastrutture - Acqualagna (Pu), SS3: avviato varo del nuovo impalcato del viadotto "Candigliano"

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?
Sopralluogo in cantiere dell’Assessore Francesco Baldelli, investimento complessivo di 19 milioni di euro.
Sopralluogo in cantiere dell’Assessore Francesco Baldelli, investimento complessivo di 19 milioni di euro.
Anas ha avviato le operazioni di varo del nuovo impalcato del viadotto “Candigliano I”, sulla strada statale 3 “Flaminia”, ad Acqualagna (PU), nell’ambito dei lavori di adeguamento strutturale dell’opera.
Questa mattina si è svolto un sopralluogo in cantiere dell’Assessore alle Infrastrutture della Regione Marche, Francesco Baldelli, e del Responsabile Anas Marche, Andrea Primcerio.
I lavori hanno riguardato la demolizione del vecchio impalcato in calcestruzzo e il risanamento strutturale delle pile e delle spalle esistenti. Il nuovo impalcato in fase di varo è realizzato in acciaio, con caratteristiche superiori e antisismiche, per assicurare la completa funzionalità e sicurezza della strada per i prossimi decenni. Inoltre consentirà di realizzare una carreggiata più larga di quella preesistente.
Il completamento delle operazioni di varo è previsto nel corso dele mese marzo.
A seguire sarà eseguito il getto della soletta in calcestruzzo, la realizzazione delle barriere laterali di sicurezza, della pavimentazione e della segnaletica.
Entro l’estate il traffico sarà quindi spostato sulla nuova carreggiata realizzata (direzione Fano) e saranno eseguiti interventi analoghi sulla carreggiata in direzione Umbria.
Il viadotto è costituito da 8 campate per una lunghezza complessiva di circa 300 metri. L’intervento richiede un investimento complessivo di 19 milioni di euro.