Breaking news Infrastrutture - Acqualagna (Pu), SS3: avviato varo del nuovo impalcato del viadotto "Candigliano"

Anas ha avviato le operazioni di varo del nuovo impalcato del viadotto “Candigliano I”, sulla strada statale 3 “Flaminia”, ad Acqualagna (PU), nell’ambito dei lavori di adeguamento strutturale dell’opera.

Questa mattina si è svolto un sopralluogo in cantiere dell’Assessore alle Infrastrutture della Regione Marche, Francesco Baldelli, e del Responsabile Anas Marche, Andrea Primcerio.

I lavori hanno riguardato la demolizione del vecchio impalcato in calcestruzzo e il risanamento strutturale delle pile e delle spalle esistenti. Il nuovo impalcato in fase di varo è realizzato in acciaio, con caratteristiche superiori e antisismiche, per assicurare la completa funzionalità e sicurezza della strada per i prossimi decenni. Inoltre consentirà di realizzare una carreggiata più larga di quella preesistente.

Il completamento delle operazioni di varo è previsto nel corso dele mese marzo.

A seguire sarà eseguito il getto della soletta in calcestruzzo, la realizzazione delle barriere laterali di sicurezza, della pavimentazione e della segnaletica.

Entro l’estate il traffico sarà quindi spostato sulla nuova carreggiata realizzata (direzione Fano) e saranno eseguiti interventi analoghi sulla carreggiata in direzione Umbria.

Il viadotto è costituito da 8 campate per una lunghezza complessiva di circa 300 metri. L’intervento richiede un investimento complessivo di 19 milioni di euro.