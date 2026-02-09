Olimpiadi 2026, anarchici rivendicano sabotaggi ai treni: "Fuoco ai Giochi della vergogna"

"Fuoco alle Olimpiadi e a chi le produce". Con questo slogan, apparso sul portale di area anarchica sottobosko.noblogs, è giunta la sostanziale rivendicazione dei sabotaggi ferroviari che sabato mattina hanno paralizzato i collegamenti tra Bologna e le Marche.

Il testo, redatto con il tipico linguaggio della galassia insurrezionalista, definisce Milano-Cortina 2026 i "Giochi della Vergogna" ed esalta il blocco di tre linee strategiche avvenuto proprio nel giorno dell'inaugurazione.

Il messaggio online invita apertamente alla "moltiplicazione dei fronti del conflitto" e ad "armarsi degli strumenti della clandestinità", citando esplicitamente come modello il sabotaggio delle linee TGV avvenuto a Parigi nel 2024.

Le parole degli antagonisti confermano l'ipotesi degli inquirenti: un attacco coordinato volto a colpire il sistema dei trasporti in concomitanza con l'evento olimpico. La Scientifica sta ora analizzando i reperti, tra cui un ordigno rimasto inesploso, alla ricerca di tracce biologiche e impronte.

Immediata e senza sconti la reazione del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che attraverso i propri canali social ha promesso il pugno di ferro contro la rete eversiva: "Faremo di tutto per chiudere i covi di questi criminali, per inseguire e stanare questi delinquenti ovunque si nascondano, per mettere in carcere loro e contrastare chi li difende. Evviva le Olimpiadi, simbolo di un'Italia che costruisce, che emoziona, che non si arrende."

Mentre la Procura di Bologna procede per attentato alla sicurezza dei trasporti, il Ministero ha disposto un innalzamento dei livelli di vigilanza su tutti i nodi ferroviari sensibili del Paese per l'intera durata della manifestazione olimpica.